Así es el lujoso anillo que Rodrigo De Paul le regaló a Tini Stoessel para sellar su amor

Rodrigo De Paul armó un posteo personalizado con muchas fotos y, entre ellas, apareció el lujoso anillo de compromiso que le obsequió a Tini Stoessel, con quien se casará a finales de este año.

El posteo de Rodrigo De Paul

En un posteo que no llevó un título introductorio, el futbolista del Inter Miami armó una colección de imágenes que incluyó la presencia de Lionel Messi, su compañero de equipo y en la selección argentina, sumado a la presencia de sus hijos Francesca y Bautista, quienes acompañaron al futbolista en los últimos días en los Estados Unidos.

Pero el plato fuerte estuvo en la imagen que muestra la mano de Tini con la alianza de compromiso, acompañado de la canción “Juntos a la par” de Pappo.

La dedicatoria amorosa de Rodrigo De Paul

“Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme. Sos el mejor equipo. Te amo”, destacó en tono romántico De Paul quien reafirmó su amor con la cantante.

"Te amo más mi vida hermosa", la respuesta de Tini a De Paul

Tras la mención, la intérprete no se quedó atrás y sumó su cuota romántica al asunto. “Te amo con mi vida entera”, lanzó Tini, que agradeció las muestras de cariño mediante Instagram.

El carrusel de fotos publicados por el mediocampista de la selección argentina estuvo apuntado a distintas circunstancias de su vida que lo marcaron. Desde un abrazo sentido con Messi, compartir vivencias con sus hijos, fotos de su infancia, el amor por Racing y el enamoramiento extremo por Tini, el futbolista expuso su costado más íntimo ante sus seguidores.

Qué se sabe hasta ahora del casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Aunque se mantiene cierto hermetismo, se filtraron algunos detalles de lo que será la gran boda entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Quien brindó datos al respecto fue la periodista Pilar Smith en LAM (América).

“Se acuerdan que se hablaba de diciembre de 2025, finalmente va a ser diciembre de 2026. Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo y algunas personas ya fueron invitadas de palabra“, expresó Smith sobre lo que será el acontecimiento del año.

Los detalles del casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

En esa misma línea, indicó: "La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre. Tiene que ser cercano a las Fiestas por el receso tanto en Europa como en Argentina. Van a venir muchos futbolistas”.

Además de los detalles del calendario, la pareja ya eligió cuál será el lugar para la ceremonia: el Dok Haras, una estancia de amplias dimensiones, ubicado en Exaltación de la Cruz, en inmediaciones a la localidad de Pilar.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se casarán a finales de año

Al ser dos celebridades reconocidas mundialmente, tanto el futbolista como la cantante tendrán una nutrida lista de invitados de distintos tipos de profesionales: “El nivel de invitados: Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi...”.

A falta de confirmación oficial, la pareja continúa con los idas y vueltas en las redes sociales y se aguarda con el correr de los meses los datos exactos de una boda que juntará a las más distinguidas celebridades.