El curioso mensaje de la China Suárez...¿dedicado a Benjamín Vicuña?

Los actores de Argentina, tierra de amor y venganza están lidiando con fuertes rumores de separación Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2019 • 09:42

Los rumores de separación siguen sobrevolando a la China Suárez y Benjamín Vicuña. Los actores, quienes hace unas semanas terminaron de filmar la exitosa novela de Eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza, no se pronunciaron respecto a las versiones, pero sí salieron a la luz algunos indicios de una supuesta ruptura.

En primera instancia, se borraron fotos de la cuenta de Instagram de la China en las que estaba con Benjamín. En simultáneo, al actor se lo vinculó a Elena Rivera, la actriz española con quien comparte el rodaje de la serie Inés del alma mía, en Chile. Un posteo de Rivera en el que piropeaba tangencialmente a Vicuña fue suficiente para seguir alimentando los rumores.

La repercusión fue tal, que la propia actriz debió salir a aclarar que está en pareja. "Por teléfono me cuentan todas las tonterías que se están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas publicadas. Que un titular falso no te robe los clics que necesitas", escribió Rivera desde su cuenta de Instagram junto a una foto de ella y su novio.

Sin embargo, fue un reciente posteo en Instagram de la China -quien se encuentra en Estados Unidos por motivos laborales- el que despertó la curiosidad de sus seguidores. ¿La imagen? Una banana, que la gran mayoría de sus fanáticos interpretaron como un guiño a Torcuato Ferreyra, el personaje que interpreta Vicuña en ATAV, quien es fanático de la fruta en cuestión. "Hace rato que la China hace insinuaciones raras", "Banana sería Vicuña", "Bananas que come Torcuato", fueron tan solo algunos de la gran cantidad de comentarios que recibió.

Sin embargo, en la foto previa, a la China se la puede ver con un buzo con la tapa del famoso disco The Velvet Underground & Nico, recordado visualmente por la famosa banana de Andy Warhol. ¿Coincidencia o guiño de la China a Vicuña? Hasta el momento, ninguno se hizo eco de los rumores, pero el periodista Ángel de Brito contó en el programa El Espectador en CNN Radio un motivo de la posible separación.

"Me contaron que él tuvo un pequeño problema, es todo lo que voy a decir por ahora de eso, que le hizo un click y le hizo replantearse la vida. Incluida, a la China. A partir de algo que le pasó muy puntual, crucial, se replanteó un montón de cosas y sintió que no tenía lo que necesitaba. De esta forma, se enfrió el vínculo con la China. No tenía la vida familiar que él deseaba. Quería contención, que se ocupen más de él. Evidentemente tiene un ego bastante grande. Esto hizo mella en su relación", contó el jurado de ShowMatch.

Los indicios que confirmarían la crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña - Fuente: el trece 01:37

Video

Recordemos que en septiembre, en la avant premiere de la película, Así habló el cambista, el chileno confesó haber tenido una crisis con la madre de su hija Magnolia: "Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado. Igual que todas las parejas uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende. Me molesta tener que estar ahora hablando de esto, pero está todo bien", expresó en diálogo con Confrontados, al ser consultado sobre el rumor de separación que ya lo circundaba por entonces.