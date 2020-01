El descargo de Calu Rivero a las críticas por su "experiencia extrasensorial"

Calu Rivero, quien pide que la llamen "Dignity", escribió un sentido posteo donde le responde a todos los que la agrenden por su cambio de vida Crédito: Instagram

Calu Rivero, quien afirma que ahora prefiere que la llamen " Dignity", decidió hacer un cambio de vida drástico desde hace varios meses y comparte su proceso de " iluminación personal" en sus redes sociales. Hace pocos días publicó una reflexión de la " experiencia extrasensorial" que tuvo en Punta del Este, y su posteo generó algunas críticas. La actriz compartió un sentido descargo donde le responde a todos los que la agreden por su forma de vivir.

Todo comenzó cuando Rivero cambió por completo su imagen: se cortó el pelo, mostró sus bailes performáticos, y expresó que su nuevo nombre era "Dignity". Recientemente compartió con sus seguidores que tuvo un "encuentro experimental" -bajo el hashtag "#experimentalmeeting"-, en Uruguay. "Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos", escribió en el epígrafe de varias fotos que resumen su experiencia.

Luego compartió otras imágenes donde muestra los ejercicios que realizó para "recuperar la conexión con el contacto humano". Sus palabras despertaron algunas críticas de quienes todavía no comprenden bien a qué se refiere cuando nombra a la "Nación de la Iluminación". Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes fue quien criticó fuertemente a la actriz: la acusó de fomentar la creación de una "secta".

"¿Qué podría salir mal? Un nuevo camino de iluminación, evolución y autoconocimiento que la llevaron a mudarse, cambios en la vestimenta, alimentación, cambio de nombre, abandono de su carrera por seguir ese camino lleno de energía. Así es como van eliminando la identidad las organizaciones coercitivas #sectas", escribió Salum. Debido a todos estos comentarios, Rivero recogió el guante y compartió su descargo en Instagram.

La palabra de Calu Rivero

Fiel a su estilo, Rivero escribió un profundo mensaje: "Dejé que mi mente sueñe como me gustaría vivir con lo que me tocó vivir. También reconocí que vos soñás con lo que te tocó y toca vivir. Entiendo muy claro que mi manera de soñar no es la única manera de vivir. Tu sueño es distinto al mio. Yo no quiero ofender tu manera de soñar, como tampoco quiero que ofendas mi manera de soñar". Y después concluye: "Las creencias son sueños y todos quieren tener razón con su sueño. Yo entiendo tu sueño, te comprendo. ¿Vos por qué me agredís? ¿Por qué no te animas a ver mi sueño? Todos los que me entienden y los que no me entienden me ayudan a soñar".