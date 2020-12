El descargo de Claribel Medina, tras la difusión de unos desagradables tuits del rugbier Santiago Socino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 15:24

Tras la difusión de una serie de antiguos y escandalosos tuits del capitán de Los Pumas Pablo Matera, salieron a la luz los realizados por otros jugadores de la selección nacional de rugby, entre ellos Santiago Socino. En el caso del hooker, se trata de mensajes que incitan a la violencia no solo con una alta carga xenófoba y misógina, sino también atravesados por una extraña obsesión hacia una figura pública: la actriz y cantante puertorriqueña Claribel Medina.

Frases en las que, de forma literal, asegura que él mismo le quitaría la vida a la artista, fueron publicadas en el año 2011, 2012 y 2013 en Twitter. Pese a que su cuenta fue dada de baja en las últimas horas, las capturas de esos mensajes no demoraron en hacerse virales y convirtieron a Claribel Medina rápidamente en trendig topic en la red social.

Tal como ocurrió con los mensajes publicados en el pasado por sus compañeros, que derivaron en su suspensión por parte de la Unión Argentina de Rugby, esos tuits no pasaron a un primer plano hasta este lunes, luego de que se cuestionara la fría reacción de los Pumas frente al homenaje que los All Blacks en el partido que los enfrentó el último sábado.

En respuesta a las gravísimas agresiones de Socino -que tenía entre 19 y 20 años cuando las publicó-, la actriz reunió en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram todas las frases dirigidas contra su persona por el jugador y expresó su sentir al respecto. "Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto, lamentablemente. Hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, otres que no sabemos", apuntó primero.

Bajo los hastags "inaceptable", "odio", "haters", "violencia", "amenazas", "racismo", "horror", "vergüenza" y "sociedad", Medina agregó: "Duele leer estos innecesarios tuits, que si bien fueron escritos en 2011, 2012 y 2013, son para prestar atención a este tipo de ataques miserables", dijo.

"No puedo hacerme de la vista larga, no porque me duela sino porque es sencillamente inaceptable. Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura. Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango, sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros y trabajadoras domésticas son nefastas y repudiables", escribió la actriz en su mensaje, que recibió un aluvión de comentarios tanto de apoyo hacia su persona como de repudio a las agresiones del jugador nacional. 'Eso del racismo, brother, no está en na'", finalizó, citando parte de la letra de la canción "Ligia Elena", del músico y compositor panameño Rubén Blades.

Conforme a los criterios de Más información