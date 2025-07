El descargo de la actriz chilena señalada como la tercera en discordia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Con un comunicado que tituló “el padre del año” y que soltó en sus redes sociales poco antes de subirse a un avión con destino turco junto a Mauro Icardi, el nuevo amor de su vida, la China Suárez despedazó la imagen de buen padre de Benjamín Vicuña: lo tildó de tacaño, adicto y celoso profesional. Además, reveló un episodio hasta ahora desconocido: aseguró que el chileno fue infiel cuando estaba embarazada de Amancio.

Apenas las palabras de la ex Casi Ángeles vieron la luz, comenzaron las especulaciones sobre la identidad de la tercera en discordia. Primero se mencionó a una actriz compatriota de Vicuña, quien se despegó del escándalo con un contundente posteo. Luego surgió el nombre de una diputada trasandina con quien ya se lo había vinculado hace unos años.

La bomba que hizo estallar la China Suárez en Argentina se replicó de inmediato en Chile: tanto en los programas de televisión como en las redes sociales comenzó a circular con fuerza el nombre de Mayte Rodríguez. El encuentro habría sucedido cuando Vicuña viajó a su país natal para grabar la serie Demente, proyecto que tuvo su estreno en marzo de 2021. Ayer, con un dejo de indignación, la actriz y modelo desmintió el supuesto affaire a través de una historia de Instagram.

“Lamentable que la farándula llegue a inventar este tipo de situaciones cuando hay familias y niños”, escribió con una imagen de una de las tantas notas periodísticas que la mencionaron. “Benja, querido amigo... animo!! Y espero no tener que aclarar este tipo de cosas nuevamente. Lamentable… por aquí solo amistad y colega”, completó. Un rato después, con un breve video en el que compartió un gesto de hartazgo, volvió a compartir su estado de ánimo. “Una trabajando y me llegan mensajes que realmente desconciertan”, señaló.

Quien también salió rápidamente a negar la información fue María José Sothers, la hermana de Rodríguez. “Ellos son compañeros de trabajo, él ha sido un apoyo muy grande en sus proyectos juntos”, le dijo la joven al medio chileno Radio ADN. “Cuando nosotros nos fuimos a Argentina, nos encontramos con él, con mi mamá, con mi papá. Siempre ha sido muy respetuoso”, agregó.

Mayte Rodríguez, quien tuvo una relación con el actor Diego Boneta, está casada con el empresario gastronómico y chef Camilo Figueroa, con quien se convirtió en madre de Galo. “El Benja es consciente de eso, él también tiene su vida y siempre han sido buenos compañeros de trabajo”, aseguró la hermana de la artista.

Una nueva tercera en discordia

Tras la desmentida de Rodríguez, en el programa de televisión chileno Sígueme, la panelista Cata Pulido rememoró un viejo rumor sobre la vida amorosa de Vicuña, que en 2022 fue un escándalo. “Benjamín Vicuña tuvo un affaire con una chica en Maitencillo llamada Maite, pero no es Mayte Rodríguez”, aseguró.

En ese momento, los integrantes del programa de TV+ recordaron las palabras de la actriz, modelo e influencer chilena Adriana Barrientos, quien en 2022 aseguró que había visto a Vicuña a los besos con la diputada Maite Orsini, exnovia de su amigo Gonzalo Valenzuela. “Los vi. Yo estaba sentada en una esquina y un poco más allá había unos sillones, y estaban tomando una copa de vino y fumando”, recordó. “Y yo que soy sapa fui a mirar cómo estaban fumando... y estaban fumando con besitos”, completó con algo de humor.

El furioso comunicado de la China

Luego de que Vicuña le revocara el permiso a la China para sacar a sus hijos del país -y viajar con ellos a Turquía, como tenía planeado- la protagonista de El hilo rojo decidió descargar toda su furia en un comunicado que dejó fijo como posteo en su cuenta de Instagram.

“’El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El Papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió en un primer posteo.

En un intento de descalificar a Vicuña como padre, la novia de Mauro Icardi continuó: “El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía: ‘Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’ El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. ‘El papá del año’ que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con ‘una niñera por cada hijo’”, lanzó enojada.

La China Suarez y Mauro Icardi en Ezeiza. Viajan a Turquía Gerardo Viercovich

Párrafos después, la actriz lo responsabilizó por sus problemas de salud mental: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”, expresó. Sin embargo, lo más duro de sus acusaciones siguió en un segundo posteo donde Suárez lo tildó de “adicto”. “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

“Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte”, agregó, quien le dejó muy en claro que va a ir hasta las últimas consecuencias. “Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más. “El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual aman y admiran. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, completó.