El desconsuelo de Lea Michele por la salud de su pequeño hijo: “Me pasé la noche llorando, encerrada en el baño del hospital”

escuchar

A fines de marzo, Lea Michele reveló a través de sus redes sociales que iba a ausentarse de Funny Girl, el musical que protagoniza en Broadway, debido a que su hijo Ever Leo, de dos años, había sido hospitalizado. “ Estamos en el hospital con nuestro hijo, lidiando con un grave problema de salud por el que necesito estar aquí ”, le contó a sus seguidores. “Lo siento mucho. Por favor, mándennos amor y fuerza”, agregó. Días después, contaba que volvía al trabajo, pero en las últimas horas la actriz de Glee volvió a alarmar a sus seguidores con un nuevo mensaje.

En una historia de Instagram, la actriz informó este miércoles que su pequeño hijo debió ser hospitalizado nuevamente, aunque no dio precisiones sobre el problema de salud que padece. “Hoy fue un día difícil. Como padres, tenemos que ser fuertes para nuestros hijos. Pero a veces solo quieres romper a llorar”, escribió. Y agregó: “Esconderse en el baño o en el armario [para llorar] suele ser la mejor opción. Hoy elegí el baño del hospital” .

x instagram.com/leamichele

“Estos tiempos difíciles te muestran realmente cuáles son las cosas importantes en la vida y también de cuánto debemos estar agradecidos. Ha sido difícil, por decir lo menos, pero nuestro hijo es un gran campeón y va a estar bien. Pero todavía me duele”, explicó. Más tarde, compartió una foto en la que se la ve abrazada a su hijo, en la playa, mientras el sol brilla sobre ellos. “Mi todo”, escribió.

La semana pasada, Michele compartió una historia en Instagram. Allí se la veía lista para salir al escenario. De esa manera, anunciaba su regreso al teatro: “Estoy de vuelta en Funny Girl esta noche. Estoy muy feliz de estar de vuelta”.

“Ha sido una semana muy larga, y todavía nuestro hijo no completamente fuera de peligro, pero va en una buena dirección y estamos muy, muy agradecidos”, continuó. Y luego reveló: “Tengo un resfriado, creo que por no haber dormido nada la semana pasada. Pero estoy muy feliz de estar de vuelta con mi familia de Funny Girl. Solo quería agradecerles a todos por tanto amor y apoyo esta semana. Realmente, lo aprecio”.

Una de las últimas imágenes que la actriz compartió de su hijo -al que solo muestra en las redes de espaldas- data del 31 de diciembre de 2022. “Encontrar una foto para resumir este año fue casi imposible. Preparé un reel, pero eran demasiadas. Las imágenes mostraban que comencé el año viajando con mi mejor amiga, mi vida en la ciudad de Nueva York junto a mi esposo y nuestra familia, el documental SA, mi actuación en la entrega de los premios Tony, mi reacción al descubrir que finalmente sería Fanny, y luego abriendo en Broadway en Funny Girl y teniendo muchos más sueños increíbles que se hacen realidad para nuestro espectáculo. Tantas cosas por lo que estoy tan increíblemente agradecida. Pero al final del día, esta foto lo dice todo. El 6 de septiembre fue el primer día de escuela de Ever. Fue un gran día para nuestra familia. Empacamos su pequeño bolso y nos tomamos fotos juntos por la mañana. Horas más tarde estaría actuando en Broadway como Fanny Brice por primera vez. Fue un gran día para nuestra pequeña familia. No sabía lo que me esperaba ese día. Y él no entenderá mucho de esto por un tiempo. Pero la gran Renée Elise Goldsberry me dijo el otro día que las bendiciones y los regalos que recibimos en nuestra vida no son solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Así que esto es para vos, Ever. Todo esto. Siempre. 2022 fuiste uno de mis favoritos. 2023 Espero que estés listo para mí”, escribió, junto a la foto del pequeño camino a la escuela.

En el 2020, Lea Michele dio a luz al pequeño Ever Leo, su primer hijo

Michele comenzó su relación con quien es su esposo, Zandy Reich, en 2017. Durante el 2020, la protagonista de Glee se convirtió en mamá por primera vez tras dar a luz a Ever Leo. El bebé nació el viernes 20 de agosto de ese año en la ciudad de Los Ángeles. “Para siempre agradecida por esta verdadera bendición”, escribía la actriz días después, al compartir a través de Instagram su alegría por la llegada del pequeño. “Sos el sol de mi vida”, expresó en aquel momento.

LA NACION

Temas Lea Michele