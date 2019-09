El deseo de Daniela tras recibir el alta médico: "Quiero vivir"

La cantante volvió a Intrusos para hablar de su estado de salud

La semana pasada, la cantante Daniela estuvo en Intrusos como invitada y, mientras contaba detalles de su separación del economista Javier Milei, se descompensó y sufrió un desmayo en el estudio. Después de varias especulaciones sobre su estado de salud, la intérprete de "Amor sincero" volvió al ciclo de América para llevar tranquilidad a toda la audiencia.

"Quiero agradecerles a todos, de verdad, personalmente. A vos Jorge (Rial), a Marcela (Tauro), a todo el equipo por cómo me sostuvieron y se preocuparon por mí", comenzó la cantante desde la misma silla en que la semana pasada sufrió un accidente isquémico transitorio mientras era entrevistada por los periodistas del ciclo.

Visiblemente compungida, y casi sin poder creer lo que le sucedió al aire, la artista hizo un mea culpa al respecto: "Hacía mucho que no iba al médico, que no me hacía estudios. Tenía dolores de cabeza y creía que era el estrés (.) Uno cree que siempre va a estar bien pero se tiene que cuidar, es el único envase que tenemos. Ahora ya tomé las riendas de la situación. Quiero vivir, la vida es linda, quiero seguir adelante", explicó a través de un mensaje concientizador.

Y aunque hay cosas que no recuerda del momento del desmayo, la ex de Javier Milei confesó: "Cuando estaba acá sentada me daba vergüenza decirles, pero sentía cómo se me entumecía el hemisferio izquierdo, sentía como una parálisis. Tenía mucho frío y las voces iban y venían. Nunca tuve un desmayo en mi vida, ni sentí esa sensación que sentí acá en vivo", detalló Daniela mientras reconocía haberse impresionado un poco cuando vio el video de lo sucedido.

Enseguida agradeció la atención de los médicos del hospital Argerich y explicó los motivos por los cuales se descompensó: "Me hicieron todo tipo de estudios, incluso me pusieron un catéter. Primero tenía la glucemia alta y principalmente fue el colesterol, el causante que me tapó una arteria y me produjo el desmayo. Se comprobó que tuve un accidente isquémico transitorio más una migraña hemipléjica", contó la paciente que de ahora en más tiene que someterse a ciertos controles y seguir una dieta estricta.

"Ahora no puedo consumir hojas verdes, ni sal. Me medicaron, me van a poner un holter y tengo que ir una vez por semana para controlarme, además de hacer ejercicio (...) Me dijeron que este tipo de síntoma hay que controlarlo porque en el futuro puede ser un posible ACV", señaló muy afectada.

Luego, la cantante confesó que Milei se comunicó con ella ni bien sucedió todo. "Lo sentí muy preocupado. Me mando dos mensajes temprano y yo hasta la noche no le pude contestar. Luego, me volvió a llamar. Me emocionó porque se le notaba su preocupación en la voz. Me hizo sentir bien, pese a que ya no tenemos una relación", contó sobre su ex, del cual está separada hace ya dos meses.

E intentando justificar su explosivo accionar en los medios ( en los últimos días fue protagonista de varios enfrentamientos televisivos), la artista advirtió: "Creo que está desbordado. Conozco su vida y tiene muchas cosas. En la intimidad conmigo era muy tranquilo. Me quedaba varios días en su casa, amo sus perros. El es divino", confesó tras un año de noviazgo con el economista.