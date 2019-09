Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 15:53

La semana pasada el economista Javier Milei vivió unos días de furia. Fiel a su estilo exacerbado y provocador, el economista se cruzó con Sol Pérez, Mariano Iúdica y Nito Artaza y estalló el escándalo.

Este mediodía, el conductor de Involucrados retomó la fuerte discusión que tuvo con Milei el viernes por la noche mientras sucedía el pase entre Polémica en el bar e Intratables. "¿Estás enojado con nosotros por algo?", le preguntó Iúdica al exnovio de Daniela. "Revisa lo que dijiste en el programa de ayer y después hablamos (...) Que revise lo que dijo cuando estuvo Claudio Rico (porque constituye un delito) y que haga las disculpas pertinentes", dijo el economista enojadísimo, en referencia a un sketch de humor realizado por el humorista Claudio Rico en su programa nocturno.

Frente a esta situación y después de ver el tape del cruce entre el conductor y el economista, Iúdica aclaró: "Yo no le dije nada. Si se quiere ofender que se pelee contra el espejo, ya me cansé de esta situación (...) No me voy a pelear con Milei. Era viernes a la noche, que se pelee solo. ¿Qué tengo que ver yo por un sketch que hice con Claudio Rico?", expresó sorprendido hoy.

Mariano Iúdica, contra Javier Milei y en defensa de Sol Pérez - Fuente: América TV 02:30

Video

Sin embargo, el enojo de Mariano Iúdica se acrecentó cuando se enteró que el economista había pedido que echen a Sol Pérez, panelista de Involucrados, a cambio de ir al programa este lunes. "El sábado lo llamaron para que venga a aclarar sus dichos y dijo que venía con una condición: que la echen a Sol", contó el conductor. Y luego, advirtió: "Yo no permito que nadie maneje mis grupos de trabajo. La cabeza de este programa soy yo (...) A Sol la cuido yo porque trabaja en mis dos programas y confío en su carrera (...) El canal apostó a ella y ella está respondiendo muy bien".

El enfrentamiento entre Pérez y Milei viene desde hace un tiempo. El primer cruce fue en Las rubias, el programa de Marcela Tinayre, cuando él descalificó las opiniones políticas de ella, entre varias cosas más.

"Él pidió que me echen, se va a tener que hacer cargo. Con mi trabajo no se mete nadie. Me parece que él tendría que empezar a pedir disculpas por todas sus agresiones en Twitter también (...) Se va a tener que hacer cargo de todo lo que dice, todo esto es muy grave", disparó la rubia furiosa. Y si bien en su momento aseguró que no iba a iniciar acciones legales porque no tenía tiempo, ahora lo está pensando.

Frente a la justificación de Milei de que no son tuits propios sino retuits de comentarios ajenos, la mediática aclaró: "Si hacés retuit es porque avalás lo que están diciendo. (...) Yo las cosas me las gané trabajando. Jamás pedí que echen a nadie de ningún lado. Si estaba en un programa y me trataban mal, me iba", aseguró.

"Va mas allá de la economía, yo no pienso como él. A mí me preguntaron si tenía problema en que venga y dije que no. Yo doy mi pensamiento, no pido que echen a nadie. Jamás voy a pedir que lo dejen de invitar (...) Que él se meta con mi trabajo no tiene derecho", lanzó la panelista.

Sol Pérez, furiosa contra Javier Milei - Fuente: América TV 01:55

Video

Pero no sólo los integrantes del ciclo de América se enfrentaron con Milei esta semana. Nito Artaza también fue protagonista de un fuerte cruce con el economista en Intratables el miércoles pasado. Desde el móvil, el humorista aseguró hoy que si bien trabajaron juntos en el teatro, él no coincide con su pensamiento: "Yo tengo un poco de compasión con este tipo de personas que necesitan una ayuda terapéutica. Con todo respeto lo digo. La verdad me parece una barbaridad lo que dijo. Expreso ahora mi solidaridad con Sol. El que habla y exige libertad, por otro lado exige que desplacen a alguien de su lugar de trabajo", reflexionó solidarizándose con la modelo por lo sucedido.

Javier Milei discutió con Nito Artaza y le djio: "Sos un fascista, un nazi o un comunista" 04:53

Video