Hace unas horas, Catherine Fulop acudió a las redes para hacer un pedido de urgencia en su cuenta de Instagram vinculado a la salud de su hermano Jorge, quien se encuentra en Venezuela atravesando una fuerte recaída en su salud.

El hermano de la conductora de Tardes bellas fue sometido en 2019 a una intervención quirúrgica por un tumor en la garganta, y recientemente su estado de salud se complicó, al punto tal de requerir donantes de sangre.

"¡Es urgente! Para mi hermano: personas de Venezuela, Jorge Fulop necesita 14 donantes de sangre que no hayan sufrido hepatitis y que vayan bien desayunados al S2 de la Clínica La Floresta. Por favor, avisar con nombre y apellido la donación a Marisol de Fulop. Muchas gracias", escribió Catherine en su publicación, y dejó un número de teléfono para quienes quieran acercarse a ayudar. Sus hijas, Tiziana y Oriana Sabatini, hicieron el mismo pedido en sus respectivas redes sociales.

En febrero del año pasado, Fulop ya había solicitado ayuda en Instagram para Jorge . En esa oportunidad, se trataba de una serie de medicamentos a los que Jorge no podía acceder en su Venezuela natal. "Sí, mi gente. Me toca a mí pedir con urgencia estos medicamentos para mi hermano. Si alguien tiene información de dónde podemos conseguirlos, por favor, comunicarse con el teléfono que aparece en el posteo", expresaba Fulop por entonces.

"Venezuela me duele muchísimo. Es muy triste. Me duele todo el tiempo. Adonde voy, hay venezolanos jóvenes trabajando de cualquier cosa. Entonces es el recuerdo constante de que mi país está en el inframundo. Me encantaría ir pensando que tengo la posibilidad de llegar a mi país libremente. Porque yo no sé si ellos toman represalias contra la gente que está en contra. Y a mi familia les es muy difícil venir. Mi mamá tiene una pensión de 2 millones y medio de bolívares. Y 1 dólar son 3 millones y medio. Imagínate que seis sueldos mínimos es una lata de atún. Entonces la gente se está muriendo de hambre", declaró en 2018 la conductora en una entrevista radial , en la que también se explayó sobre lo mucho que extraña estar cerca de sus seres queridos.