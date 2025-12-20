Catherine Fulop reveló cuándo nace el bebé de Oriana Sabatini y Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala terminan el 2025 con una felicidad inmensa al saber que el próximo año se sumará a sus vidas su primera hija en común. Quienes tampoco pueden evitar demostrar su emoción por conocer a la pequeña son sus abuelos maternos, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

En una entrevista con LAM (América TV), la modelo venezolana aseguró que ya compró los pasajes para estar presente en el nacimiento de su primera nieta. “Mi nieta nace en marzo. Yo ya saqué pasaje para Roma. El 17 me voy”, reveló y dio a conocer que la niña nacería a finales del tercer mes del año.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convertirían en padres a finales de marzo (Foto: Instagram @fulopcatherine)

La expectativa es tal que, desde que se enteró la noticia, Catherine no dejó de ver en redes sociales consejos para mamás primerizas, lo que hizo que el algoritmo de su celular cambiara rotundamente. “Parece que fuera yo la que va a parir porque de hecho mi teléfono me pone los ejercicios que tengo que hacer. Me dice amamantar y no sé qué. También me salen algunas cositas de abuela. Pero parece que voy a parir yo, así que la tengo loca a Ori cuando le mando cosas y ella me clava el visto”, bromeó sobre su intensidad con el tema.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala podrían volver a vivir en Argentina en 2026

Otro de los titulares que dio la flamante abuela sin darse cuenta fue que Oriana Sabatini y Paulo Dybala podrían volver muy pronto a vivir en la Argentina. La pareja estaría decidida a regresar a su país natal después de más de diez años en el exterior. La razón principal sería para poder estar cerca de su familia en esta nueva etapa de sus vidas, pero también por las ofertas laborales que el futbolista tendría con el Club Atlético Boca Juniors.

Su referencia al tema comenzó cuando el notero de LAM le preguntó sobre cómo se encontraba su marido con la llegada de su nieta. “Baboso. Imagínate que es capaz de aceptar que el otro (Paulo Dybala) se venga para acá”, remarcó, en referencia a que Ova Sabatini permitiría que su yerno trabaje para el equipo xeneize aunque él es un ferviente hincha de River Plate.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala podrían comenzar a vivir en Argentina en 2026 (Foto: Instagram @orianasabatini)

Sin embargo, los acuerdos aún serían muy lentos y el deportista no tendría una fecha pactada para comenzar a usar la camiseta azul y oro. “No sabemos. Si viene no vendrá ahora en enero, porque mi nieta nace en marzo”, remarcó.

Con relación al nombre elegido por Oriana y Paulo para su bebé, Cathy prefirió ser discreta y respetar los tiempos de los padres para revelarlo al mundo. “Que lo diga Ori, pregúntenle a ella y a Paulo”, exclamó y trató de no dejarse llevar por la emoción.

Catherine Fulop habló del distanciamiento de Ova Sabatini y su hermana, Gabriela Sabatini

Aunque la distancia entre Osvaldo Sabatini y su hermana, la famosa tenista Gabriela Sabatini, no es una novedad, en la entrevista Catherine Fulop se animó a revelar desde cuando no tienen ningún tipo de contacto. “Mira, esto ya tiene una data de dos años. Así que duele, pero no tanto como antes, y yo prefiero no hablar para no ponerlo más triste a él”, señaló.

Incluso, reconoció que tuvo varios intentos de ser intermediaria entre ambos, pero que no resultó. “Yo he hablado... Él la verdad que se pone demasiado triste, se pone callado y le da medio un bajón. Yo creo que para él fue inesperado”, explicó.