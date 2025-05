El desesperado pedido de Edelmiro Molinari, pionero del rock nacional

Fue uno de los pioneros del rock nacional. Creador del grupo Almendra junto a Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari tiene una gran trayectoria en el mundo de la música. Sin embargo, desde hace algunos años el guitarrista ha decidido cultivar el bajo perfil. En las últimas horas, el músico reapareció públicamente y sorprendió a sus seguidores con un pedido desesperado en sus redes.

“En julio cumplo 78 años. Estoy activo con mis sueños y mi guitarra lista para tocar. Soy uno de los ‘pioneros del rock’ y como muchos de mis compañeros, el salir a tocar parece lejano”, comenzó diciendo Molinari en un descargo que viralizó a través de una historia de Instagram. “Te ponen en un sistema donde sos un ‘chow’ más y con las condiciones que a ellos se les antoja. En los festivales no te llaman excepto que alguna compañía imponga su voluntad (para las compañías estamos encajonados). Se espera que alguno parta para poner una plaza o un mural con tu nombre y ahí ganar ellos unos pesos más”, continuó algo molesto.

El posteo de Edelmiro Molinari en Instagram Instagram

Tras asegurar que nunca se metió en política ni lo va a hacer, el guitarrista, cantante y compositor habló de la difícil situación económica que está atravesando debido a la falta de trabajo. “Tengo la jubilación mínima, gracias a Dios cuento yo y mi familia con la mutual de Sadaic que nos cuida y cada tanto un par de centavos de algunas regalías que aparecen. Cada tres meses con suerte consigo una fecha que me da para tirar unos días y el resto esperar”, explicó.

Y enseguida hizo un pedido sincero a todos los que estuvieran leyendo su mensaje. “En estos momentos adeudo un par de meses de alquiler que si no resuelvo yo y mi familia nos quedaremos en la calle. Recurro a su ayuda porque otra por el momento no encuentro. Si alguien puede ayudarme, lo agradecería. Para acceder a un número de cuenta háganlo por privado en mi página o al celu 1157230151. Gracias”, concluyó el artista que firmó el comunicado con sus iniciales, EM.

Sus últimas apariciones fueron a finales de 2024 cuando presentó su espectáculo Canciones que me dieron vida en el Café Berlín y durante el verano con su Noche de guitarras eléctricas o su íntimo en Clásica y Moderna. “No puedo estar sin tocar. Si yo no toco, me muero. Es más, tengo la fantasía de que me voy a morir en un escenario”, confesó hace unos meses en su último mano a mano con LA NACION.

No es la primera vez que el alma mater de Color Humano atraviesa un momento complicado en su vida. Luego de una larga estadía en Estados Unidos, el músico volvió a la Argentina y tuvo que transitar dos enfermedades muy duras: un cáncer de colon y otro de pulmón, donde debieron extirparle parte del diafragma. “Debieron operarme dos veces y luego pasé por varios tratamientos de quimioterapia. Pero acá me tenés: esto es como el regreso del guerrero”, bromeó a pesar de su situación. Un guerrero que está dispuesto a todo para salir adelante y mantener viva su pasión sobre los escenarios.