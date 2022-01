El desgarrador mensaje de Stephanie Seymour a un año de la muerte de su hijo: “Este dolor no tiene fin”

Hace exactamente un año, Stephanie Seymour recibió el golpe más duro: su hijo Harry Brant, de 24 años, moría por una sobredosis. Este martes, la supermodelo recurrió a las redes sociales para rendirle homenaje y recordarlo, a través de una selección de fotos familiares y un sentido poema que retrata cómo es su vida hoy.

“ Te extrañé hoy, pero eso no es nada nuevo, también te extrañé un millón de veces ayer” , comienza el sentido texto. “Tomé mi teléfono para darte la noticia, luego me di cuenta, de nuevo, que no puedo enviarte un mensaje de texto. Vi tu brillante sonrisa, al menos 20 veces, y luego lo recuerdo, todo está en mi mente. Conduzco ausente, el mundo se siente surrealista, y llega tu canción y esto no parece real ”, continúa la poesía de la autora Donna Ashworth.

“Te extrañé hoy, pero te extraño mucho. Es útil extrañarte, es todo lo que tengo”, sigue el poema. “Ojalá pudiera traerte aquí abajo por un tiempo. Tengo miedo de olvidar la forma de tu sonrisa. Te extraño hoy y te extrañaré mañana. Parece que este dolor no tiene fin. Lo intento, para seguir como sé que te gustaría. Sé que es eso lo que me estás deseando desde allí arriba” , sigue el poema.

Y finaliza: “Hoy te extraño, pero estoy tratando de encontrar una manera de seguir adelante sin dejarte atrás. Una forma de seguir adelante con el amor que teníamos, una forma de recordarte y simplemente sentirte feliz”.

Brant, quien siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda, falleció víctima de una sobredosis accidental de medicamentos recetados. Tanto su madre como su padre, el editor de la revista Interview, Peter M. Brant, le contaron en su momento a The New York Times que el joven pensaba ingresar a rehabilitación y esperaba desempeñar un papel en el área creativa de la revista que publica su padre.

Los dos, además, emitieron un comunicado en el que daban cuenta de la devastadora noticia y contaban detalles de la personalidad del joven: “Su vida fue truncada por esta enfermedad devastadora. Era un alma creativa, amorosa y poderosa que trajo luz a los corazones de tantas personas. Era realmente una persona hermosa por dentro y por fuera”.

“Estaremos por siempre entristecidos de que su vida se haya acortado por esta enfermedad devastadora. Consiguió muchísimo en 24 años, pero nunca tendremos la oportunidad de ver cuánto más podría haber logrado”, expresaban. “Harry no era solo nuestro hijo. También era un hermano maravilloso, un nieto amoroso, un tío favorito y un amigo afectuoso. Era un alma creativa, amorosa y poderosa que iluminó los corazones de muchas personas. Era verdaderamente una persona hermosa por dentro y por fuera”, concluyó la familia en su declaración.

Conocido por su estilo de vestir estrafalario y de género fluido, Brant participó en campañas de Vogue Italia y Balmain y fundó junto a su hermano una línea de maquillaje unisex para la empresa de cosméticos MAC. Además de su hermano, a Harry le sobreviven una hermana menor, un medio hermano mayor del matrimonio anterior de su madre y cuatro medios hermanos por parte de su padre. Otro medio hermano, Ryan Brant, murió en 2019 a los 49 años.