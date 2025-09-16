Tras el cruce con Mariana Brey, Nancy Pazos justificó su reacción y dijo que llevará el tema a la Justicia: “No es gratuito”

Este martes por la mañana, en A la Barbarossa, mientras analizaban el discurso del presidente Javier Milei en su última cadena nacional, Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un fuerte cruce que terminó en escándalo. La periodista de espectáculos acusó a su compañera de panel de ser “golpista”, y Pazos le contestó con un insulto.

Si bien ese no es el primer cruce fuerte entre ambas, la discusión se convirtió en uno de los temas más comentados tanto en las redes como en distintos programas de espectáculos. Quizá por eso, por la tarde, Pazos hizo un descargo en su programa radial, El amor es más fuerte.

“Se me acusó de un delito tan grave como ser golpista. Yo, obviamente, no me iba a quedar callada y reaccioné como un ser humano con mi sangre caliente, que mantengo”, comenzó explicando la periodista. Y agregó: “Además, como alguna vez dijo [Roberto] Fontanarrosa, claramente, hay palabras que son irremplazables. Y ‘pelotuda’ es una palabra irremplazable”.

El descargo de Nancy Pazos, tras su fuerte cruce con Mariana Brey

Ahondando en el tema, Pazos explicó: “No es lo mismo decirle a alguien ‘tonto’, ‘boludo’, que decirle ‘pelotuda’. Y realmente, estoy harta de las pelotudas y de las pelotudeces. Entonces, me salió de adentro”.

Luego, reconoció: “Obviamente que es un insulto, y obviamente que pedí disculpas”. Y disparó: “Pero yo no cometí un delito. El resto lo dirá en algún momento, calculo yo, la Justicia. No es gratuito usar palabras que están dentro del Código Penal para acusar a otra persona”.

Este martes, en el programa conducido por Georgina Barbarossa, mientras Brey defendía los principales anuncios de Milei y destacaba la quita del cepo cambiario, Pazos la interrumpió para decir que esa medida se trataba de una “mentira” que le había “costado las elecciones” a La Libertad Avanza (LLA).

“Ay, qué difícil…“, dijo entre risas Brey, que hace pocos meses entrevistó al Presidente y, desde hace un tiempo, se convirtió en una de sus máximas defensoras en los medios. ”Pero a costa de qué tenés que preguntarte, Mariana“, siguió Pazos.

Ante este cuestionamiento, Brey se mostró ofuscada: “¿Y esto a costa de qué, vos, que hacés futurología? ¿Vos, que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027?“. Mientras Brey hablaba, Pazos respondió afirmativamente que también había anticipado quién iba a perder las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

“También sabés qué pasa después de octubre.. Si es que llega a octubre.. Porque para vos es el peor Gobierno y está en el peor momento... Yo te escuché decirlo”, ironizó Brey, y remarcó: “Cómo está la oposición, haciendo un trabajo enorme para que este Gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre, pero, si llega a octubre, que no llegue a 2027, a terminarlo. Vos formás parte de esa oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato“.

Ahí fue cuando la discusión alcanzó un punto más álgido y comenzaron los insultos. “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cagar“, respondió Pazos y se defendió: ”No hay nadie con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciendo esto…“.

La pelea entre Mariana Brey y Nancy Pazos

Sus compañeras del programa reaccionaron de forma negativa ante el insulto y quisieron frenarla, a lo que la periodista miró directamente a la conductora y dijo: “Me dice golpista y vos te lo bancás, ¿yo le digo pelotuda y está mal? Ella me faltó el respeto diciendo golpista. Es una barbaridad y nadie está diciendo nada“.

Franchín, que suele estar encolumnada con Brey a la hora de tratar temas de política, trató de explicar por qué creía que su compañera la había tratado de “golpista” y lo adjudicó a un supuesto video en el que Pazos consideraba que al gobierno de Milei le quedaba “poco tiempo”. “Sí, es por eso”, coincidió Brey y justificó: “Hay muchos de la oposición que están instalando esta situación. Es mi opinión, le duela a quien le duela”.

Luego, Franchín aseguró que la producción del programa de Telefe le había pasado esa información acerca de sus dichos. Pazos, sin embargo, aclaró que el último viernes efectivamente comenzó su editorial de Inteligencia Artesanal, el programa que conduce en C5N, indicando que estos son los últimos días del gobierno de Javier Milei “tal como lo conocimos”. Efectivamente, en su ciclo indicó que debido al resultado de las elecciones bonaerenses, a las acusaciones de corrupción y a ciertas cuestiones coyunturales, es muy probable que la gestión libertaria sufra cambios significativos.