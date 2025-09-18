La pregunta de Analía Franchín que hizo llorar a Camila, la hermana de Thiago Medina: abandonó el móvil

Este jueves, mientras relataba cómo se encuentra Thiago Medina, tras conocerse el último parte médico, Camila, su hermana, discutió con Analía Franchín durante el móvil de A la Barbarossa (Telefe) y abandonó la entrevista en directo. “Te podés meter esa pregunta en el bolsillo”, le contestó la exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece) a la periodista.

Todo comenzó cuando Franchín introdujo con su consulta: “Ayer hablamos con la hermana de Daniela Celis y nos dijo que ella pudo entrar una sola vez a ver a Thiago. Nos contó que eso lo maneja tu papá. ¿Está todo bien entre ustedes y Daniela?”. De inmediato, Camila respondió: “En este momento te voy a faltar el respeto. Con mucho dolor y con una mano en el corazón te voy a decir que eso no se pregunta. Está todo bien, tenemos que estar todos unidos como familia. Acá no necesitamos chusmerío, porque acá no está nadie parada como lo estoy yo y mi familia”.

Camila Medina se resistió a contestarle la pregunta a Analía Franchín sobre Daniela Celis (Fuente: Telefe)

Sin darle derecho a réplica, la influencer soltó: “Con mucho respeto a tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. Con la mano en el corazón te lo digo. Perdón Georgina, pero no es el momento”. Luego de pronunciarse, se quebró en llanto ante la cámara.

“No es el momento de hacer esa pregunta. Está todo bien, pero yo me voy”, reiteró. En ese instante la conductora intentó retenerla y le pidió disculpas, pero la hermana de Thiago Medina se quitó los auriculares sin oír el llamado de Barbarossa. “No era la intención”, contestó Franchín.

“Ella desde el otro día que me viene diciendo estas cosas”, sostuvo Medina. Ante eso, Franchín aseguró: “Conmigo nunca hablaste Camila”. Sin embargo, fue demasiado tarde, ya que su hermano Lautaro tomó el micrófono y sentenció: “Daniela entró dos veces [a ver a Thiago]”. Acto seguido le entregó el micrófono a la cronista y los dos se fueron del lugar sin emitir palabra alguna.

Según lo que acotó la enviada de A la Barbarossa, Thiago Medina habría transcurrido sin fiebre la noche y su situación mejoró a diferencia del parte médico que se compartió anteriormente. Sin embargo, prefirieron mantener la cautela hasta conocer en detalle cómo evoluciona la salud del ex Gran Hermano.