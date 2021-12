El día en que Paula Morales confrontó a Fabián Vena por sus “likes” a modelos en Instagram

Las redes sociales suelen ser un espacio que dejan expuestos a muchos famosos, y eso le pasó a Fabián Vena. En un gracioso y confuso episodio, el actor tuvo que darle explicaciones a su pareja, Paula Morales, después de que ella descubriese que venía dándole “me gusta” a varias modelos en Instagram.

“Soy medio soquete con las redes, pertenecemos claramente a otra generación y no tengo mucho tiempo para poder revertirlo. Paulita sufre porque le pregunto cosas, como que es eso de las historias”, reveló durante su visita a PH: Podemos Hablar, programa del que también participó la madre de su hijo menor. “30 veces me lo pregunta”, aclaró ella.

Debido a su negación para con las redes, Vena decidió poner a una persona para que maneje sus cuentas. “Contraté a alguien y un día viene Paula y me dice, ‘escuchame una cosa, ¿por qué estás siguiendo y dándole like a ocho modelos?”, recordó entre risas, y ella aclaró la razón detrás de la duda. “Él tiene el Instagram en su celular, lo mira y puede dar ‘me gusta’. Le había dado like a muchas modelos”.

Tras aclarar que no había sido él sino quien manejaba su cuenta, ambos se rieron del episodio. “Aparte los teléfonos están ahí, ella puede ver mis cuentas, todo”, dejó en claro el actor.

El comienzo del amor

Fabián Vena y Paula Morales, juntos y felices Gerardo Viercovich

“Yo no me lo esperaba. Nosotros empezamos a grabar juntos por allá por el 2013 y era mi compañero de trabajo”, recordó ella sobre el momento en el que conoció a Vena en las grabaciones de Somos familia, la tira de Telefe. “Yo lo admiraba y me encantaba trabajar con él, pero nada. No había visto nada de él. Nos habíamos cruzado dos veces, la primera en un restaurante y la segunda que él dice que yo fui muy antipática”.

De forma inmediata, la pareja se puso a debatir sobre la supuesta reacción cortante que tuvo la actriz en ese segundo encuentro. “Yo le digo que no tenía razón para ponerle mala onda y tampoco es mi estilo, pero a lo mejor me pasaba algo ese día”, explicó Morales. “Ella sigue insistiendo que no tuvo mala onda pero te lo voy a detallar”, agregó él.

“Ella no vio Resistiré y no vio La Banda del Golden Rocket, pero yo si la vi en Aquí no hay quien viva, que era extraordinario lo que hacía. Me encantaba el programa pero ella realmente resaltaba”, comenzó aclarando el contexto. “La primera vez que nos vimos fue en un restaurante. Aparece ella, nos presentan porque íbamos a ser compañeros y le digo que me encantó lo que hizo. Ella me decía, ‘gracias, gracias’. Tres meses después, en una reunión en un bar a la que fui no había ninguna cara amiga, hasta que la veo a ella. ‘Hola, ¿te acordás de mí?’, y me dice seria: ¿cómo estás?’. Esos dos encuentros marcaron una línea rara, en ese momento dije ‘tomátela’”, rememoró mientras su pareja se reía y aseguraba no recordar ese momento.

[#PodemosHablar] ¿Cómo nació el amor entre @PMoralesok y Fabián Vena? Seguí el programa EN VIVO por MiTelefe https://t.co/2Xf278ECyF pic.twitter.com/9MHuEKDLJr — telefe (@telefe) December 5, 2021

Poco tiempo después, Vena y Morales comenzaron a trabajar juntos y la historia cambió. “Fue dándose todo muy paulatino, nunca me hubiese imaginado que íbamos a terminar juntos”, aseguró la actriz. “No había una amistad pero aparentemente íbamos cubriendo temas. ‘¿Qué pensás de la religión?’, perfecto yo también y así... de pronto nos dimos cuenta que estábamos ahí, complementándonos”, sumó el actor.

El día que Fabián conoció a Víctor Hugo Morales

Uno de los momentos de mayor nerviosismo en toda relación es la de conocer a la familia del otro, y eso le pasó a Fabián Vena en el momento de enfrentarse por primera vez cara a cara con Víctor Hugo Morales. “Yo era recontra fan, lo seguía”, contó el actor.

Ya llevaba un tiempo saliendo con Paula cuando decidió romper el hielo y saludarlo. “Lo enganché sentadito en la cancha de River, a punto de relatar. Lo tenía medio a mano”, recordó. “Él ya sabía, pero no se cuanto tardamos en hacer la presentación”, acotó ella.

“Se estiró la presentación y cuando eso pasa es peor. No se daba el encuentro, por diferentes motivos, entonces se hacía más pesado. Iba a ser abuelo y todavía no había conocido al yerno”, bromeó Vena. “En un momento aproveché en la cancha y dije, ‘voy a romper el hielo’ y le toqué la puerta de la cabina. Dije, ‘hola, vengo romper el hielo ¿cómo andas?”.

Desde ese día, la relación entre ambos es muy buena. “Yo no puedo dejar de verlo como quien es, pero él rápidamente se acomodó y conmigo tiene una relación y un trato muy familiar”, culminó el actor.