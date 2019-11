La actriz y bailarina está atravesando un difícil momento personal; en una entrevista con Intrusos habló de la crisis post parto, las diferencias con su papá y la postergación de su casamiento Crédito: Instagram

Con nuevo look (volvió a lucir una cabellera rubia), Adabel Guerrero pasó por el living de Intrusos y confesó que no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Después de once años de estar en pareja con Martín Lamela, y tras la propuesta de casamiento que recibió en su fiesta de cumpleaños, la bailarina aseguró que está en crisis y que por el momento no hay casamiento.

"Necesitaba un cambio de look. Estaba muy cansada del color negro, sentía que no me identificaba. Mi color natural es este", expresó Adabel dando a entender que no es el único cambio que está haciendo en su vida.

De morocha a rubia: el cambio de look de Adabel Guerrero

Cuando tuvo a su hija Lola, la vedette pasó por una crisis post parto muy fuerte que la llevó a alejarse de los medios por un tiempo. En esta entrevista explicó los verdaderos motivos de aquélla decisión. " La maternidad me cambió la vida para bien y para mal. Fue una revolución interna muy grande... Me costó muchísimo volver al ruedo después de ese año que estuve encerrada en mi casa. En ese momento sentí que nadie entendía lo que estaba pasando, incluso mi pareja", confesó.

Y para atravesar este difícil momento, Guerrero contó que decidió recurrir a la ayuda de un profesional. "Cuando el cerebro está atorado tomás malas decisiones constantemente y como el entorno no me ayudaba, decidí recurrir a un psiquiatra. Si es necesario voy a tomar medicación, pero todavía estoy amamantando. Estoy muy colapsada", expresó con cierta angustia.

"Hay crisis por todos lados en este momento de mi vida. En cuanto al trabajo, me sentí desaparecida de los medios y tuve que reinventarme. También, me angustia dejar a Lola", relató con cierta preocupación. Mientras que la pequeña de dos años empieza el jardín el año que viene, la actriz contó cómo solucionó las cosas por el momento: "Por suerte la exmujer de Martin volvió del sur con sus hijos y la dejo con ella. Vive a cinco cuadras de casa, es maestra jardinera, y la nena va feliz. La dejo tranquila", confesó frente a la sorpresa de todo el panel por la buena relación que mantiene con la madre de los hijos de su pareja.

Tras asegurar que se encuentra en una época de cambios, Adabel reconoció que el reencuentro con su padre también fue muy fuerte. "Con mi papá también tuve una crisis. Ahora estamos un poco mejor. Me dejó de visitar para cuidar a su perro enfermo y eso me molestó. Le estoy dando la oportunidad de conocer a su nieta y me dio bronca que vuelva a desaparecer. Yo quiero que Lola tenga vínculo con su abuelo, quiero cambiar la historia", reflexionó, quién enseguida aseguró que a su padre lo asustó tanta exposición.

Con respecto a los planes de casamiento (recordemos que el padre de su hija la sorprendió en su último cumpleaños con un anillo de compromiso), la actriz que hará temporada en Carlos Paz con Marcelo Iripino sorprendió a todos con su declaración. "Estoy en revolución. Con Martín estoy bien pero hay que cambiar cosas. Lo del casamiento veremos. Creo que de a poco iremos hablando de algunas cuestiones. Cuando uno está colapsado, salta por cualquier cosa y eso desgasta la convivencia. No estoy diciendo que me vaya a separar pero.", lanzó sembrando más dudas al respecto.