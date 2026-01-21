El apoyo de la esposa de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, con un discreto mensaje en redes

En medio del revuelo público que causaron las denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias, llamó la atención el silencio de una figura central en la vida del cantante: su esposa desde hace más de 30 años y la madre de sus cinco hijos menores, Miranda Rijnsburger. Sin embargo, la exmodelo neerlandesa hizo gala de su bajo perfil y decidió apoyar a su marido de una forma que pasó inadvertida para muchos: un comentario en el descargo que el cantante realizó en su cuenta de Instagram.

El comentario de Miranda Rijnsburger en el posteo de Julio Iglesias Captura de pantalla

“A tu lado, siempre”, escribió escueta Rijnsburger junto a un corazón blanco en el posteo que Iglesias compartió hace cinco días y donde se defendió de las acusaciones. El comentario cosechó más de 3000 “me gusta”, incluso el del mismo artista, y varias manifestaciones de apoyo.

Una mujer de perfil bajo

Si bien es la mujer de una de las figuras más importantes de la cultura española y tiene un pasado como modelo, Miranda Rijnsburger siempre mantuvo un halo de misterio alrededor de su figura. En los más de treinta años que lleva junto a Iglesias dio escasas entrevistas y rara vez se la ve posando en una alfombra roja o evento multitudinario. Es la pieza que encaja a la perfección con el bajo perfil que adoptó el cantante en el último tiempo, alejado de la vida pública y los escenarios, y recluido entre sus tres mansiones de Miami, Punta Cana y Bahamas.

Una postal del 2005 de Julio Iglesias y su esposa, Miranda, durante la cena de gala en la que se entregaron las medallas de oro del Queen SofÌa Spanish Institute de Nueva York EFE

La pareja se conoció en diciembre de 1990 en el aeropuerto de Yakarta, Indonesia, y el flechazo fue inmediato. El ídolo, que había estado casado con la socialité y conductora española Isabel Preysler (con quien tuvo tres hijos: Chábeli, Julio y Enrique Iglesias), se acercó a la entonces modelo de 25 años para invitarla a su show de esa misma noche. “Lo vi rodeado de mujeres y pensé que alguna de ellas era su esposa. No estaba al tanto de su vida personal. Se acercó y me propuso que fuese a verlo cantar esa noche. Tuve dudas. Yo sabía quién era, aunque lo desconocía todo acerca de su vida personal. Me lo pensé y finalmente accedí”, recordó ella en una entrevista con Vanity Fair que data de 2020.

Julio Iglesias junto a su esposa Miranda Rijnsburger

Decidido a conquistar el corazón de quien se convertiría en su mujer y madre de sus otros cinco hijos -Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), las gemelas Victoria y Cristina (2001) y Guillermo (2007)-, después de ese show el artista la invitó a acompañarlo en su gira por Kuala Lumpur, Singapur y Tokio. Luego de ese viaje, ella regresó a su hogar para pasar la Navidad junto a su familia. “Pero Julio no paraba de llamarme. Me invitó al concierto de Año Nuevo que daba en Las Vegas y, poco a poco, fue surgiendo todo”, detalló.

Finalmente, a mediados de 1991, la modelo se instaló en la casa del intérprete, en la exclusiva zona residencial de Indian Creek, en el condado de Miami-Dade, donde vive actualmente en familia. “Yo creo que he traído a la vida de Julio paz y serenidad”, dijo a la revista ¡HOLA! en 1997.

Miranda Rijnsburger junto a Julio Iglesias y las gemelas Victoria y Cristina The Grosby Group

La denuncia contra Iglesias

Dos exempleadas de Julio Iglesias aseguran que el cantante las agredió sexualmente, las insultó, humilló y las agredió física y verbalmente cuando trabajaban para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021, según una investigación en conjunto realizada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias a lo largo de tres años.

Las abogadas de las víctimas definen la estructura operativa de las casas como un grupo criminal dedicado al maltrato sistemático, mientras que la acusación incluye a dos supervisoras de las fincas bajo la figura de colaboradoras necesarias. La organización internacional Women’s Link Worldwide acompaña a las denunciantes en el proceso legal. Este organismo solicitó medidas urgentes de protección debido a la vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres.

Por su parte, la fiscalía evalúa el riesgo de represalias e intimidación de parte del entorno del cantante contra las denunciantes, ya que presentaron fotografías, grabaciones y documentos que sustentan sus declaraciones. Estos elementos integran una investigación de tres años realizada por los medios elDiario.es y Univision Noticias.

El descargo de Iglesias

Julio Iglesias rompió el silencio en su cuenta de Instagram BERTRAND GUAY - AFP

El viernes pasado, casi diez días después de que la denuncia se realizara en la Justicia española, el cantante rompió el silencio en su cuenta de Instagram. “Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, señaló.