Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale

La joven de 22 años y la conductora guardan una asombrosa similtud física, especialmente por los rasgos de sus rostros

Ámbar de Benedictis disfrutó de una tarde de playa en Punta del Este
Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale, de 22 años, disfrutó ayer de una tarde de playa en Punta del Este
La bisnieta de Mirtha Legrand y nieta de Marcela Tinayre bajó por la tarde al parador ubicado en la zona de Casablanca, donde está la casa familiar, se encontró con una amiga y se refrescó en el mar
Para su día de playa, la joven estudiante de Comunicación Social en la Universidad de San Andrés (UdeSA) lució una bikini combinada: un top bicolor azul y amarillo que contrastó con la parte de abajo en verde militar. Tanto Ámbar como su amiga llevaron el cabello recogido en un rodete
En abril pasado, Ámbar fue vinculada sentimentalmente con el hijo de Guillermo Francella. “No sé si se conocían de antes, pero me dijeron que se vienen viendo, hay una simpatía. Me llegó que se estarían conociendo y que los habrían encontrado en un lugar. Y que sí, tendrían mucha onda, entre Ámbar de Benedectis y Nicolás Francella”, dijo Marcela Tauro en Infama (América)
Hasta entonces se sabía que la hija de Juana Viale y Juan de Benedictis estaba de novia con un joven estudiante de medicina llamado Ignacio "Nacho" Pampín, a quien había conocido en el colegio, el Liceo Francés de Buenos Aires
Cuando egresó del secundario, Ámbar de Benedictis probó suerte en París -allí se hospedó en el departamento de su familia- para estudiar Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona. Sin embargo, luego del primer semestre de 2021, decidió regresar a su país y sumergirse en el mundo de la comunicación. Actualmente trabaja en StoryLab, la productora de su tío, Nacho Viale
En 2023 dio sus primeros pasos como modelo para una conocida marca de lencería. Luego, en octubre del año pasado posó por primera vez junto a su madre para una campaña publicitaria por el Día de la Madre
Pese a su estilo discreto y bajo perfil, De Benedictis comparte a través de sus redes sociales algunos aspectos de su vida diaria y sus intereses, que incluyen la literatura, el arte, la naturaleza y el vegetarianismo
Su tarde de playa fue breve, duró alrededor de media hora. Luego de refrescarse y ponerse al día con su amiga, ambas se sentaron en la arena para relajarse
Luego de un rato en la arena, Ámbar de Benedictis retornó a su casa para disfrutar de la pileta
