Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale
La joven de 22 años y la conductora guardan una asombrosa similtud física, especialmente por los rasgos de sus rostros
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LA NACION
Otras noticias de Punta del Este
Más leídas de Personajes
- 1
Ashton Kutcher habló de los rumores que indican que ni él ni Mila Kunis se bañan: “¿Apesta? ¿Huele mal?”
- 2
Shannen Doherty: su exmarido, que firmó el acuerdo de divorcio el día de la muerte de la actriz, ahora busca impugnarlo
- 3
Matías Martin defendió a su hijo, despegó a Chiche Gelblung y disparó contra Eduardo Feinmann
- 4
Murió a los 64 años la actriz y docente Gaby Ferrero: el conmovedor mensaje de su hijo