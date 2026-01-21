La guerra legal entre Blake Lively y Justin Baldoni suma un nuevo capítulo: los mensajes a Taylor Swift que salieron a la luz

Las repercusiones sobre la batalla legal que enfrenta a Blake Lively y a Justin Baldoni y que además se cobró la amistad entre la actriz y Taylor Swift sumó hoy un nuevo capítulo: se dieron a conocer algunos de los mensajes que la estrella de Hollywood le mandó a la cantante durante el rodaje de Romper el círculo en los que tildó al director de “tonto” y de “payaso”.

El conflicto entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda civil contra Justin Baldoni -y su productora Wayfarer Studios- en la que lo acusó de acoso sexual y represalias durante el rodaje. La artista alegó que su coprotagonista y director se comportó de forma inapropiada en el set, generó un ambiente laboral hostil y después inició una campaña de desprestigio contra ella. Se prevé que el juicio comenzará el 18 de mayo.

La respuesta de Baldoni no tardó en llegar: negó las acusaciones y aseguró que tanto Lively como su entorno buscaban dañar su reputación. Además, presentó su propia demanda contra la actriz, su esposo, Ryan Reynolds y el diario The New York Times por difamación y extorsión por 400 millones de dólares. A mediados de 2025, un juez federal desestimó esa contrademanda.

Los mensajes entre Lively y Swift

La revista People publicó algunos fragmentos de los mensajes que Lively le habría enviado a Swift, una de sus más cercanas amigas en aquel momento, durante la producción de Romper el círculo. En esos intercambios, la actriz tildó a Baldoni de “payaso” y habló de él como “el director idiota de mi película” que “ahora se cree escritor”.

Lively acusa a Baldoni de acoso sexual y difamación Instagram cine 25 de mayo

Esos mensajes habrían tenido lugar luego de una reunión en la casa de Lively de la cual participaron Baldoni y Swift. La cantante se hizo presente para firmar una versión revisada del guion. El equipo legal de Baldoni aseguró luego que la cantante rubricó el texto sin haberlo leído. “¡Haría cualquier cosa por ti!”, le habría dicho Swift a Lively, quien le agradeció de inmediato el gesto: “Fuiste tan épicamente heroica hoy”.

“No dejo de recordar cosas: tú inventando tonterías sobre mí y las lentes. Y refiriéndote a ti como mi muñeca. Este payaso se lo creyó todo, pero también se resistió. Eres la mejor amiga del mundo”, le habría escrito Lively a Swift para cerrar el tema. Los presuntos mensajes de texto, informó People, fueron revelados este martes 20 de enero en una audiencia previa.

Si bien Taylor Swift no es parte de la demanda, su nombre salió a la luz cuando Baldoni apuntó contra Lively por valerse de influencias externas durante las disputas que protagonizaron en relación a la producción de la película. La artista figura además como posible testigo en una lista presentada por el equipo legal de Lively.

Blake Lively y Justin Baldoni

Por otra parte, según los documentos a los que tuvo acceso PageSix, otro intercambio entre Swift y Lively sugiere que Baldoni no actuó bien al usar la canción “My Tears Ricochet” en el film. “En los mensajes del 26 de abril de 2024, Lively y Swift discutieron un plan para usar la canción de ella en el tráiler de la película”, rezan esos documentos. “Swift escribió: ‘Si Justin fuera estratégico, no habría tenido a Taylor Swift en el tráiler porque eso te da más poder sobre la película, ese es tu aliado, no el suyo’. Lively respondió: ‘Tienes toda la razón. Debería haber huido de tu música. Qué tontería. Esta era su única oportunidad de parecer que tenía la ventaja’”.

En diciembre de 2024, revela PageSix, Swift le mandó otro mensaje a Lively sobre Baldoni en donde decía que el director había llevado a cabo una campaña de difamación contra ella. “Creo que esta zorra sabe que algo se acerca porque ha sacado su pequeño violín”, le escribió Swift a Lively, según los documentos.

Blake Lively y Taylor Swift fueron muy amigas REUTERS

Con el objetivo de despegar la imagen de la estrella del pop de la batalla legal entre Lively y Baldoni, el representante de la cantante emitió un comunicado en mayo de 2025. “Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”. Además del enfático comunicado, el conflicto habría derivado en la ruptura de la amistad entre la actriz y la cantante.