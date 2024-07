El Dipy: su relación con Javier Milei, su dura infancia y su lugar en el mundo de la cumbia

Escuchar

David Adrián Martínez, más conocido en el mundo de la cumbia como El Dipy, ha sabido captar la atención tanto de sus fanáticos en la música como del público en general con sus filosas frases y su incursión en la política. El cantante, que destaca por su militancia en La Libertad Avanza (LLA) y su buena relación con Javier Milei, pasará a formar parte del Gobierno Nacional como funcionario cultural.

Según trascendió en el día de ayer, la intención del Ejecutivo es incorporar al artista -quien en más de una oportunidad ha asegurado que no terminó el colegio secundario- a la Secretaría de Cultura, que se encuentra bajo la dirección de Leonardo Cifelli y depende del Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de Sandra Pettovello. Hoy, fuentes de la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron a LA NACIÓN que el cantante coordinará un programa para artistas emergentes de barrios vulnerables. Ese programa dependería, en principio, de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti. Todavía no se sabe si será un cargo rentado o ad honórem.

El Dipy con Javier Milei y Carolina Píparo en una caravana de La Libertad Avanza, en el centro de Ramos Mejía, en septiembre de 2023 HZ - La nacion/Hernan Zenteno

El Dipy, quien fue candidato a intendente de LLA en La Matanza (en las PASO logró el 23,15% de los votos), ha mostrado su intención de fusionar una carrera en la música con un compromiso en la política. Si bien su transición de cantante de cumbia a militante ha generado tanto admiración como controversia, el artista utilizó su influencia llamando al cambio que desea ver en el país.

De hacerse oficial su nombramiento, Martínez se perfila como una figura que podría no pasar inadvertida en el panorama político actual y se abren las expectativas en relación a cuáles podrían ser sus aportes en materia de promoción cultural en los actuales tiempos de recortes.

¿Quién es El Dipy?

David Martínez es el único hijo de Nilce y Cacho. Si bien nació en 1977 en Gualeguaychú, creció en el barrio de La Tablada, en La Matanza, donde empezó a hacer música de joven y se ganó la vida como DJ en las fiestas de la zona. Su infancia no fue fácil: según el mismo relató, la plata no sobraba. “Yo viví en la calle, yo me cagué de hambre”, le dijo a Angel de Brito en 2021 cuando fue invitado a LAM. “Yo vine de Entre Ríos a Buenos Aires a vivir con mis papás y la pasamos re mal. Mi viejo calentaba la yerba al sol”, recordó.

El Dipy en La Matanza, en plena campaña, en tiempo en que era candidato a intendente Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Mi papá, cuando llegamos acá, no tenía nada. No laburaba. Vivíamos en la calle de prestado. Y mis viejos se rompieron el culo por mí. Y empezaron a laburar, se pudieron entre los dos comprar un terrenito”, relató luego con orgullo y explicó que Cacho consiguió en ese momento empleo en una fábrica de faros de autos, en San Justo, y al tiempo logró que entrara a trabajar en el mismo lugar Nilce. Más adelante, con la plata que juntaron, lograron poner una despensa.

La historia del Dipy en la música arrancó mucho antes de 2006, cuando con El Empuje, sacó su primer disco, Cumbia Cha Cha. En los boliches del conurbano, el músico se dedicó mucho tiempo a observar a los DJ, hasta que logró pasar música por su cuenta. La consagración llegó gracias a sus apariciones en el programa Pasión de sábado, el show televisivo por excelencia del popular género musical. Ese mismo año adoptó el apodo con el que se consagró: “El Dipy”.

De El Empuje a París

En 2007 llegó su segundo disco, Estamos más allá de mi rosquete. El material se convirtió en disco de oro y platino, y tuvo gran aceptación del público. El tercer disco de la banda, No hay más vacante, fue el último de El Dipy con El empuje. Luego, además de enfocarse en su música -con No me fui (2009), No lo compren (2011), Close de Ort! (2012)-, realizó colaboraciones con colegas como El Polaco.

El Dipy rompió la barrera de la cumbia cuando entró como concursante a Bailando por un sueño, el exitoso concurso televisivo conducido por Marcelo Tinelli. De la experiencia participó con su pareja, la modelo Mariana Diarco, y además de dar a conocer su música llevó su figura a un estadío más popular. Tres años después, el cantante lanzó “Par-tusa”, una versión del tema de Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”.

El músico, exponente de la cumbia villera, supo aprovechar el tiempo que le dejó la pandemia: con “Baila Mono”, “Fuiste vos” y “Jaguay” conquistó al público de YouTube y se convirtió en tendencia. Corría el año 2020. Ese año también logró una nominación a los Premios Gardel, los más prestigiosos de la música local, a Mejor álbum de artista tropical con El peor de todos. También pudo derribar gracias a “Par-tusa” las fronteras locales: el PSG festejó la clasificación a la final de la Champions League 2020 con su música de fondo. El año pasado, El Dipy lanzó “De amor nadie se muere”, su primer sencillo del año y un tema en donde incluyó en su repertorio sonidos electrónicos e incursionó en la guaracha.

El Dipy, de la cumbia a la política Twitter

Hobbies y familia

En relación a su vida personal, El Dipy es hincha de Racing y amante del automovilismo: en 2015 tuvo incluso la oportunidad de competir en la categoría Fiat ASM en un auto de la escudería JRT Racing y en 2020 participó en la categoría Top Race Junior. Su nayor logro ocurrió en febrero del 2021: alcanzó su primer podio al conquistar el tercer puesto en la Final 1 del Top Race Junior que se corrió en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

Mariana Diarco, mamá del hijo menor de El Dipy Instagram

Con respecto a la familia, tiene dos hijos: uno de 19 años y el más chico de 6, este último fruto de su relación con Mariana Diarco. Luego del escandaloso final de la pareja, el músico optó por el perfil bajo. Hasta que su enojo con el anterior gobierno lo convirtió en una figura de Twitter, ahora X, en donde se convirtió en un asiduo comentador de la actualidad.

En la "mesaza" de Mirtha Legrand, liderada por Juana Viale

El vínculo con Milei

La relación entre El Dipy y Javier Milei ha sido de mutuo apoyo y admiración. El autor de temas como “Par-tusa” y “Para vos fantasma” ha elogiado públicamente al mandatario en varias ocasiones y ha celebrado sus propuestas radicales de cambio para el país.

“La emoción más grande que tuve... En el medio del discurso de Javier empezaron a gritar ‘Dipy’ de la nada. Emocionante hasta las lágrimas”, expresó el artista tras el acto de cierre de campaña del ahora presidente en una publicación en su cuenta de Instagram junto a un video en el que Milei lo invita a acercarse a su lado sobre el escenario.

Milei ha valorado en apariencia la influencia de El Dipy entre los jóvenes, posiblemente viendo en él un aliado estratégico para acercar sus ideas libertarias a un público más amplio. Nacido en 1977 en Gualeguaychú, el artista de 46 años ha mantenido siempre una conexión cercana con sus raíces humildes y se ha mostrado interesado en las causas sociales que afectan a su entorno.

“Yo viví en la calle”, afirmó el músico años atrás en relación a sus orígenes en una picante entrevista con Jorge Rial, en la que también comparó su historia con la de Carlos Tevez. “Él salió de lo más pobre, como salí yo, y no se olvidó del barrio, como no me olvidé yo. Pero en mi barrio no iba a salir adelante nunca. Por eso me dicen desclasado”, señalaba.

El Dipy junto al expresidente Mauricio Macri

A lo largo de los últimos años, el cantante ha protagonizado cruces con figuras públicas tan disímiles como el actor Pablo Echarri, el empresario Alberto Samid o el periodista Baby Etchecopar. Estas confrontaciones han destacado tanto por su intensidad como por la diversidad de opiniones en torno a las cuestiones políticas y sociales que se debaten en Argentina.

La música y su relación con otros referentes de la cumbia

La música de El Dipy es una mezcla de ritmos contagiosos y letras que recogen experiencias cotidianas. Sus canciones, que a menudo tratan temas como el amor, la fiesta y las dificultades de la vida, han ganado popularidad por reflejar la realidad de muchos.

En la misma entrevista con Jorge Rial, cuando el periodista le preguntó por su relación con otros referentes de la cumbia pronunciando la frase “te cagaron tus pares ¿Viste cuando te marginaban?”, el vocalista descartó las polémicas y expresó: “Me llevo bárbaro con Pablo Lescano, con Hernán de Mala Fama. No me gusta mezclar la música con la política”, declaró años atrás. De hecho, hace una semana, el cantante posteó en su cuenta de Instagram una foto junto al líder de Damas Gratis y escribió: “Salen unas cumbias a lo vieja escuela, @pablitolescanook?”.

