El enojo de El Dipy con Baby Etchecopar: ¿vuelve o no a la radio?

David Adrián Martínez, más conocido popularmente como El Dipy, manifestó “estar harto del maltrato” de Baby Etchecopar, compañero de programación de Radio Rivadavia, y decidió abandonar su ciclo radial Los desclasados. El músico aseguró que no retornará a la conducción de su programa a menos que el conductor de Baby en el medio le pidiera disculpas por “todo lo que dijo de mí”. “Me harté, hace dos años que me castiga sin parar”, señaló el cantante de cumbia.

Los desclasados se emite en Rivadavia desde 2021 a la medianoche. Allí, El Dipy conduce y da su visión de la realidad con su particular estilo crítico, en especial del oficialismo. Pero a fines de la semana pasada, el cantante decidió abandonar su propio ciclo porque, según dijo, se siente agraviado por un compañero de la emisora: el actor y comunicador Baby Etchecopar.

El Dipy aseguró en su propio programa que viene tolerando hace dos años el hecho de que su compañero de radio lo “castiga sin parar”. Sin embargo, el conflicto habría explotado luego del último cruce que habrían tenido ambos con sus respectivas declaraciones.

El caso es que, cuando Viviana Canosa abandonó A24 por que no la dejaron pasar un video de gente que increpaba a Sergio Massa, El Dipy opinó que Etchecopar (que también tiene un programa en esa emisora) debía haber renunciado junto con ella. Al parecer, estas palabras hicieron enfurecer al actor, que, el lunes 15 de agosto, utilizó su propio programa radial para contestarle de manera lapidaria: “Mi querido Dipy, no existís para mí”.

El Dipy señaló que se siente "atacado" por Baby Etchecopar desde que llegó a la Radio Rivadavia, hace "un año y ocho meses" LA NACION

“Que El Dipy venga a aconsejar que yo tenga que dejar el espacio mío de América, a mí, la verdad que, te digo, Dipy, vos no sos del medio, vos sos bailantero. Vos sos una falsa copia mía”, añadió Etchecopar, durísimo contra su compañero de emisora.

“Hace dos años que me castiga sin parar”

Estas declaraciones serían las que llevaron a El Dipy a tomar su decisión de abandonar el ciclo que lo tenía como conductor. En su propio programa, en la madrugada del martes 16 y en relación con esto, el músico le contaba a su audiencia que dejaría Rivadavia, y sus sensaciones: “Te juro que me duele en el alma, se me caen las lágrimas, porque me rompí el c... para llegar acá. Y si yo tuviera que hablar de Baby Etchecopar estoy acá una hora, de todo puedo decir, pero para mí sigue siendo un compañero de radio, pero para él, yo no. Entonces estoy pensando muy seriamente si seguir trabajando en esta radio”.

“Soy un pibe laburante; Baby no tiene ni la más put... idea de lo que es vivir en la calle -continuó-. Todo lo que tengo me lo gané, así que lamentablemente estoy pensando seriamente esto. Me cansé. Hace dos años que trabajo en esta radio y hace dos años que me castiga sin parar. Después me dice que me quiere, que estaba jodiendo”.

Baby Etchecopar dedicó duras palabras contra El Dipy desde la radio y dijo que el cantante era "una falsa copia" de él Gerardo Viercovich

“Dos años. Me harté. Jamás, nunca me metí con los dueños, ni con los compañeros, ni con los trabajadores de esta radio, nunca jamás. Y yo esperaba lo mismo, pero se ve que hay una persona que no”, concluyó su declaración El Dipy.

Más adelante, en un audio de WhatsApp que difundió el programa Socios del espectáculo (eltrece), el conductor y cantante ampliaba sus conceptos y señalaba que esperaba las disculpas de Etchecopar: “Mirá, yo no voy a seguir haciendo radio hasta que este hombre no pida disculpas de todo lo que me ha hecho durante un año y ocho meses, sistemáticamente, sin parar, castigándome, todavía no sé por qué”.

En el mensaje, que no se sabe a quién iba dirigido, el músico de cumbia, añadió: “La primera vez que llegué a Rivadavia como invitado a su programa me acuerdo que apenas crucé la puerta dijo: “Uh, vino uno con gorrita, me va a robar”. Ese día me c... de risa, pero desde ese día, hasta hoy, todos los días me tira en la radio. La verdad que si me tira en la tele no me importa porque es otro ámbito pero que me tire en la radio, donde trabajamos juntos, donde compartimos supuestamente las mismas ideas de ir para adelante...”. “La verdad, me extraña, pero bueno, qué se yo, hasta que él no pida disculpas yo no voy a ir a la radio. Ya se los dije a los directivos de la radio. Me van a decir que no estoy a su altura, seguro, claro que no, pero merezco respeto porque soy un compañero de trabajo y mis compañeros son mi familia, pero para él no”. Finalmente, reiteró su concepto de regresar a trabajar solo si recibía disculpas y agregó: “Es una lástima, porque lo necesito, pero no voy a estar en un ámbito donde me castiguen sistemáticamente todos los días hace un año y ocho meses”.

La decisión de Radio Rivadavia

Según pudo saber LA NACION, El Dipy tiene contrato con Radio Rivadavia hasta el 31 de diciembre de este año, y la postura de la emisora sería esperar al conductor, a ver si decide volver, ya que no le rescindirían su contrato.

En caso en que el conductor de Los Desclasados no regresara a su ciclo, el espacio del programa sería cubierto con la extensión de una hora del programa que lo antecede o del que lo sucede, según lo que decidan que es más conveniente. Mientras tanto, el locutor Mariano Rodríguez está al frente del programa.