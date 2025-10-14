El doble accidente en MasterChef Celebrity en el debut de Esteban Mirol y Andy Chango

El debut de la nueva temporada de MasterChef Celebrity tuvo lugar este lunes con una primera gala que no estuvo exenta de sobresaltos. Doce participantes ingresaron a la cocina con la misión de superar el primer desafío, aunque una dupla en particular, la compuesta por Esteban Mirol y Andy Chango, terminó protagonizando una accidentada noche.

El reto de la jornada consistía en preparar un lomo al champignon y el periodista y el músico comenzaron por planificar la preparación del plato repartiéndose las tareas. El ambiente parecía relajado hasta que, en cuestión de minutos, la situación se complicó.

Mientras intentaba cortar papas con una mandolina, Chango reconoció que no tenía experiencia con ese artefacto y dijo con humor que prefería el clásico corte a cuchillo. La sorpresa llegó a continuación, después de que el artista se cortara un dedo durante el proceso, por lo que debió ser atendido. Aunque el incidente no fue grave, el músico no pudo continuar con la labor y Mirol se quedó solo frente al plato principal.

Con los dedos vendados, Esteban Mirol y Andy Chango aceptaron las críticas del jurado en su debut en MasterChef Celebrity Captura de video

La producción reaccionó de inmediato y la conductora, Wanda Nara, intervino para contribuir a que el participante pudiera continuar. Miguel Ángel Rodríguez, que ya había finalizado su plato, se acercó para ofrecer ayuda, lo cual fue bien recibido por Mirol, aunque, cuando su compañero intentó modificar la salsa agregando más crema, el periodista lo frenó: “No le pongas más crema, ya tiene, dejalo así”, le indicó.

El intercambio generó un momento de incomodidad y el participante, entre risas, expresó: “Te vengo a ca... la vida”, a lo que Mirol respondió: “Andá, un besito, te quiero mucho”, y siguió concentrándose en la receta. Finalmente, logró completar la cocción del lomo y presentar la salsa.

Sin embargo, durante la prueba, Mirol también sufrió un pequeño corte en uno de sus dedos, aunque prefirió no mencionarlo para no perder tiempo ni distraer al resto de sus compañeros.

En el momento de la devolución por parte del jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Andy Chango, con la mano vendada y sin perder el humor que lo caracteriza, describió su situación: “Estoy en una situación paradojal porque quiero que me trague la tierra, pero por prescripción médica tengo que tener el pulgar para arriba”.

Los chefs coincidieron en que el plato carecía del equilibrio necesario, además de no alcanzar los estándares del programa, y Mirol y Chango escucharon con atención las críticas y se colocaron el delantal gris, que los obliga a regresar en la próxima gala para intentar asegurar su continuidad en el certamen.

Tras la accidentada jornada, ambos se despidieron del estudio entre risas y, ya en el confesionario, Chango se refirió al episodio compartido con su compañero y resumió con ironía: “Esto es empatía pura”, dijo, aludiendo a que los dos habían sufrido accidentes en la misma noche.

Después de tres años de ausencia, MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe con una propuesta que combina competencia, humor y una cuota de tensión. Figuras del espectáculo, el deporte, el periodismo y las redes sociales se enfrentan en el desafío de conquistar al jurado y quedarse con el premio final.

En esta temporada participan 24 personalidades dispuestas a probar suerte en la cocina más famosa del país. Los nuevos concursantes en esta edición son, junto a Andy Chango y Esteban Mirol, Alex Pelao, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.