Estos son los 24 participantes de MasterChef Celebrity

Tras tres años de ausencia, MasterChef Celebrity regresa a Telefe para llenar las noches de diversión, emoción y controversias en el certamen gastronómico más reconocido del mundo. Desde el lunes a las 22, artistas, periodistas, deportistas, influencers y figuras del espectáculo se enfrentarán en la competencia por uno de los premios más codiciados de la televisión.

La conducción estará nuevamente en manos de Wanda Nara, quien ya lideró Bake Off Famosos y la versión clásica de MasterChef, asumiendo un nuevo reto en el prime time del canal. El jurado estará integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, tres chefs con estilos diferentes pero unidos por la misma rigurosidad al momento de evaluar los platos de los participantes.

Frente a ellos estarán los 24 participantes famosos, decididos a dar lo mejor de sí para conquistar el título de campeón de la cuarta edición de MasterChef Celebrity. A continuación, te los presentamos.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity

Alex Pelao. El creador de contenido famoso en redes sociales dará el salto a la TV.

Andy Chango. El músico debutará en el certamen de cocina más famoso del país.

Cachete Sierra. El actor tendrá que demostrar sus dotes culinarios en el reality.

Chino Leunis. El conductor se animó a participar del certamen de cocina.

Emilia Attias. La actriz e influencer tendrá que demostrar cuán buena es a la hora de cocinar.

Esteban Mirol. El periodista se sumó a MasterChef Celebrity para mostrar cómo cocina.

Eugenia Tobal. La reconocida actriz deberá ahora demostrar su talento para la gastronomía.

Evangelina Anderson. La modelo, recientemente separada de Demichelis, será una de las figuras que más espera el público.

Ian Lucas. El creador de contenido y cantante debutará en la pantalla de Telefe.

Jorge Roña Castro. El exboxeador argentino divertirá a todos con sus ocurrencias.

Julia Calvo. Es la primera vez que la actriz de larga trayectoria se anima a estos formatos.

La Joaqui. La cantante de RKT dará sus primeros pasos en la televisión argentina.

La Reini. La influencer Sofía Gonet ya avisó que nunca cocinó, por lo que hay gran expectativa por su participación.

Luis Ventura. El polémico periodista de espectáculos tendrá que mostrarle al mundo cómo es a la hora de cocinar.

Marixa Balli. La panelista tendrá que exhibir sus virtudes en la cocina.

Maxi López. El exjugador de fútbol y exmarido de la conductora es uno de los personajes más esperados.

Miguel Ángel Rodríguez. El humorista de exitosa carrera dará la cuota de chistes al concurso.

Momi Giardina. La divertida conductora de Luzu TV es una de las preferidas del público en la actualidad.

Pablo Lescano. El líder de Damas Gratis se animó a salir de su zona de confort para demostrar su talento en la cocina.

Peque Schwartzman. El extenista argentino espera ser una de las sorpresas del reality.

Sofi Martínez. La periodista deportivo buscará llegar lo más lejos posible en el concurso de gastronomía.

Susana Roccasalvo. La periodista de espectáculos será una de las atracciones del show por su lengua filosa.

Turco Husaín. El exfutbolista hará su debut en un reality de cocina.

Valentina Cervantes. La influencer y esposa del jugador Enzo Fernández dará sus primeros pasos en la TV.