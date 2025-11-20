El drama de Cynthia Erivo: del traumático abandono de su padre a la decisión que tomó pese al rechazo de su familia
En sus memorias, la actriz de Wicked recordó un duro momento de su adolescencia y lo difícil que fue para su madre y su hermana aceptar su bisexualidad
- 5 minutos de lectura'
Cynthia Erivo está atravesando un gran momento profesional. La actriz acaba de estrenar Wicked 2, film que protagoniza junto a Ariana Grande, y también de lanzar sus memorias Simplemente más: un libro para cualquiera a quien le hayan dicho que es simplemente demasiado. Allí, habla del abandono que sufrió por parte de su padre cuando era adolescente hasta lo difícil que fue para su familia aceptar su condición sexual.
“Tenía 16 años cuando me dejó sola en una estación del metro de Londres después de una discusión sobre un abono de transporte”, reveló en estas páginas. Tras asegurar que nunca estuvo demasiado presente en su vida, la actriz de 38 años confesó que durante años ha intentado re-vincularse con él, aunque no tuvo éxito. “He llegado a comprender que él nunca estuvo destinado a ser padre”, expresó quien desde ese hecho en el subterráneo no lo ha vuelto a ver.
Según su relato, su padre siempre le pagaba el viaje de ida y vuelta a la escuela con su tarjeta hasta que, ese día, el hombre se negó, manifestándole que “ya no quería hacer eso”. Erivo, que por ese entonces tenía apenas 16 años, se enojó y comenzó a los gritos: “’Hay algo que tenés que hacer. No entiendo por qué no lo estás haciendo ahora mismo’, le dije”, recordó la artista en su reciente paso por el podcast We Can Do Hard Things.
En ese momento, un agente de tránsito se acercó y reprendió a la estrella de Broadway por hablarle así a su padre. “Tenés que callarte. Esto no tiene nada que ver con vos, no tenés ni idea de lo que está pasando aquí”, respondió ella furiosa. Al parecer, después de algunas idas y vueltas, su padre decidió pagarle el pasaje, pero con una condición: “Compraré las tarjetas de viaje, pero no quiero volver a verte”, le dijo tajante y se marchó para siempre de la vida de su hija.
“Él consiguió tarjetas de viaje y se fue en la otra dirección, y yo me quedé en shock. No pensé que me iba a quedar en shock, pero me quedé en shock. No me di cuenta de que dolería tanto, y sí que dolió”, rememoró con una gran angustia. “Fui a subir al tren y, aturdida y llorando, me equivoqué de dirección, así que me di la vuelta para ir en la otra dirección y lo vi venir hacia mí. Pasó de largo como si no me conociera de nada”, reveló. Desde entonces, la actriz se ha cruzado con su progenitor solo en dos oportunidades, a sus 25 y a sus 35 en bodas familiares.
Este “abandono” por parte de su padre hizo que la actriz se sienta “aislada” y con temor durante mucho tiempo. “Nunca pedí ayuda, hacía casi todo sola porque estaba segura de que alguien se iba a ir... Rechazaba a la gente inmediatamente”, reflexionó quien gracias a la terapia y la ayuda de su madre y hermana pudo salir adelante. “He aprendido que si alguien se va, no significa necesariamente que te esté abandonando. A veces es necesario que se vayan, y eso no es una ofensa personal contra ti. Es simplemente otra parte de su camino y otra parte del tuyo, y no significa que todos los demás vayan a hacer lo mismo”, agregó.
Sanar y aceptarse a sí misma
A raíz de este hecho, Erivo y su hermana Stephanie fueron criadas por su madre, que era enfermera. La relación entre las tres siempre fue muy estrecha, aunque tanto a su madre como a su hermana les ha costado aceptar su decisión de ser queer. “Es un territorio que aún estamos explorando”, contó la ganadora del premio Tony que se dio cuenta de su atracción tanto por hombres como por mujeres durante su adolescencia.
Sin embargo, fue recién cuando estudiaba teatro que se animó a explorar más lo que le pasaba. “Poco a poco comencé a ver quién era y a aceptarme a mí misma. A ser dueña de mí misma por completo”, reveló la estrella británica en su libro.
Respecto a cómo reaccionó su familia, relató: “Mi homosexualidad va en contra de lo que muchos consideran correcto y apropiado. Creo que a mi madre le preocupa lo que piensen los demás... La veo esforzándose por reconciliar la idea que tenía de mí, sus planes para mí, y luego esforzándose por abandonarlos. Soy consciente de que esto debe ser difícil”. En cuanto a su hermana, la actriz advirtió que fue la que más tardó en aceptarlo, aunque “últimamente hemos superado un pequeño obstáculo y estamos encontrando nuestro camino la una hacia la otra”.
La intérprete de The Outsider habló de su sexualidad por primera vez en 2022. “Las personas LGBTQ+ todavía sienten la necesidad de justificar constantemente por qué merecemos ser tratados como seres iguales, cuando en realidad la única diferencia es que amamos de manera diferente y nos expresamos de manera diferente”, dijo en una entrevista con la versión inglesa de Vogue.
Erivo-que no salió con ninguna mujer hasta los 30- actualmente mantiene una relación con la actriz y productora Lena Waithe. Antes, salió con el actor Dean John-Wilson durante cuatro años. “Es agotador ser nuestro yo más auténtico y verdadero hora tras hora, día tras día, pero es la forma más gratificante de vivir”, concluyó sobre la necesidad de ser fiel a sí misma pese a quien le pese.
