Ariana Grande contó la verdad sobre su vínculo tan comentado con Cynthia Erivo

La actriz y cantante estadounidense Ariana Grande explicó su relación con Cynthia Erivo y contó el motivo de por qué la agarra tantas veces durante la gira de prensa de la segunda parte de la película Wicked, algo que generó debate en redes sociales por la forma llamativa en la que se vincularon durante estos meses.

Durante su visita al pódcast Good Hang with Amy Poehler, Ariana fue consultada por el sinfín de videos virales en los que se la pudo ver muy cercana con su compañera de Wicked. Al respecto, comentó: “Sí, canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo. A menudo depende de con quién esté; me gusta transmitir apoyo, energía y demás”.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en la segunda parte de Wicked

Luego, Amy Poehler le preguntó a Grande por el primer clip de esta situación, el cual se vivió en una entrevista en el canal Advocate Channel en YouTube. “Ni siquiera me había dado cuenta hasta qué pasó. Solo quería brindar apoyo, y fue una sensación muy linda. Creo que es algo que nos esforzamos mucho por mantener”, remarcó la actriz respecto al momento en el que agarró un dedo de Erivo.

Para finalizar, la artista explicó qué fue lo que la unió tanto con su compañera de elenco: “Pasa mucho tiempo entre el final del rodaje y la gira de prensa. Nos comunicamos de vez en cuando, cuando podemos; ambas estamos muy ocupadas, pero hacemos todo lo posible por mantenernos conectadas y cuidarnos mutuamente”.

El momento que comenzó con la polémica: Ariana Grande le agarra el dedo a su compañera durante una entrevista

Unos meses atrás, la propia Cynthia Erivo decidió referirse a lo mismo y lo hizo en el programa televisivo The Drew Barrymore Show. “Sí, siempre estamos conectadas. Soy de las Capricornio acogedoras, del tipo ‘te quiero, puedes tocarme’”, comenzó por expresar junto a la reconocida actriz devenida a conductora.

En cuanto a la conexión que las une en la actualidad, agregó: “Creo que ya me he acostumbrado. Si no hay conexión, me pregunto ‘¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?’. Creo que le tenemos un poco de miedo al contacto físico; asumimos que solo puede ser romántico. No nos damos cuenta de que a veces nos comunicamos mediante el contacto físico“. Con estas palabras, la protagonista de Wicked aprovechó para enviar un mensaje de concientización a toda la audiencia.

Cynthia Erivo contó por qué se tocan tanto con Ariana Grande

Tras los lanzamientos de las películas Wicked (2024) y Wicked: For Good (2025), esta última sin éxito en taquilla hasta el momento, la productora cinematográfica Universal Pictures confirmó su interés por continuar con la historia, aunque no necesariamente con una trilogía. Por eso, hay muchas chances de que esto continúe con un spin-off en el que podrían aparecer tanto Ariana Grande como Cynthia Erivo, o mismo optar por una precuela.

Wicked: Por siempre, una segunda parte con menos encanto y diversión

Entre las miles de decisiones que la producción y el equipo creativo tuvieron que tomar, hay una que está en el origen de todo: la de dividir la historia de Wicked en dos partes; una decisión claramente comercial, con la excusa de los tiempos narrativos.

La división siguió la estructura misma del musical: cada acto sería una película. Lógico y sencillo. Pero con una complicación, ya que el primer acto de Wicked es mucho más atractivo que el segundo, lo cual genera un desequilibrio entre ambas películas.