Qué dijo Ariana Grande sobre su relación con Cynthia Erivo, tras la viralización de los videos en los que se ve su llamativo vínculo

Ariana Grande abordó el tema de su relación con Cynthia Erivo, su compañera en la adaptación cinematográfica de Wicked, durante una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler. La consulta surgió a raíz de la atención que generaron en redes sociales diversos videos que mostraban una notable cercanía entre ambas. Grande explicó el origen de su afectuoso vínculo y cómo se apoyan mutuamente.

Qué dijo Ariana Grande sobre su vínculo con Cynthia Erivo

En su visita al podcast, la actriz y cantante estadounidense fue consultada sobre los videos virales que mostraban su contacto físico con su compañera de elenco, a lo que respondió: “Sí, canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo. A menudo depende de con quién esté; me gusta transmitir apoyo, energía y demás”.

Ariana Grande explicó su relación con Cynthia Erivo

La entrevistadora, Amy Poehler indagó sobre el primer clip que desató la ola de comentarios, ocurrido durante una entrevista en Advocate Channel en YouTube y la cantante sostuvo: “Ni siquiera me había dado cuenta hasta qué pasó. Solo quería brindar apoyo, y fue una sensación muy linda. Creo que es algo que nos esforzamos mucho por mantener”, para destacar la importancia de brindarse apoyo mutuo.

Cynthia Erivo y Ariana Grande asisten al Ariana Grande y Cynthia Erivo durante la promoción de Wicked Evan Agostini - Invision

En la misma línea, detalló los factores que contribuyeron a fortalecer su relación con Cynthia Erivo: “Pasa mucho tiempo entre el final del rodaje y la gira de prensa. Nos comunicamos de vez en cuando, cuando podemos; ambas estamos muy ocupadas, pero hacemos todo lo posible por mantenernos conectadas y cuidarnos mutuamente”. La distancia y sus agendas demandantes no impiden que mantengan una conexión sólida.

La perspectiva de Cynthia Erivo sobre su vínculo con Ariana Grande

Unos meses atrás, Cynthia Erivo también se refirió al tema en el programa televisivo The Drew Barrymore Show. “Sí, siempre estamos conectadas. Soy de las Capricornio acogedoras, del tipo ‘te quiero, puedes tocarme’”, expresó junto a la conductora.

Cynthia Erivo contó por qué se tocan tanto con Ariana Grande

La intérprete de Elphaba en Wicked profundizó sobre la importancia del contacto físico en su relación con su compañera de elenco: “Creo que ya me he acostumbrado. Si no hay conexión, me pregunto ‘¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?’. Creo que le tenemos un poco de miedo al contacto físico; asumimos que solo puede ser romántico. No nos damos cuenta de que a veces nos comunicamos mediante el contacto físico“. La actriz enfatizó que el contacto físico es una forma de comunicación y apoyo, más allá de connotaciones románticas.

El futuro de Wicked

Tras el lanzamiento de Wicked en 2024 y el reciente estreno de Wicked: For Good, Universal Pictures manifestó interés en continuar la historia, aunque no necesariamente con una trilogía. Existe la posibilidad de un spin-off con la participación de ambas protagonistas, o incluso una precuela.

Tráiler Oficial de la exitosa película Wicked

La decisión de dividir la historia de Wicked en dos partes fue una elección comercial que impactó el ritmo narrativo. La estructura del musical original, con un primer acto más atractivo que el segundo, generó un desequilibrio entre ambas películas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.