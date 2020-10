El actor acudió a sus abogados porque su exmujer sigue instalada en las islas Caimán con sus dos hijos

Armie Hammer, a tres meses de separarse de Elizabeth Chambers, solicita la custodia compartida de sus hijos Harper Grace, de 5 años, y Ford Douglas Armand, de 3.

El protagonista de Llámame por tu nombre intenta conseguir que su expareja, que está en las islas Caimán desde que se produjo la ruptura, regrese a los Estados Unidos para poder estar con los niños. Al principio de la cuarentena, Hammer también se encontraba en ese paradisíaco lugar, pero luego de anunciar la separación, el actor voló a su hogar en Los Ángeles, donde está instalado desde julio a la espera de reunirse con el resto de su familia.

"A medida que la pandemia del Coronavirus empeoraba en Estados Unidos, Elizabeth y Armie optaron por quedarse con sus hijos temporalmente en las Islas Caimán, donde todo parecía estar bajo mayor control", afirman los abogados del actor en documentos legales según The Blast. "Armie regresó a Los Ángeles en julio pasado, con la promesa de Elizabeth de que ella y los niños lo seguirían poco tiempo después. Sin embargo, hasta la fecha, Elizabeth y los niños permanecen en las Islas Caimán y Armie no ha visto a los niños en varios meses", agregan.

Medios estadounidenses intentaron hablar con los representantes de Chambers, pero por el momento no tuvieron respuesta. "Estos son tiempos locos con Covid-19 y las escuelas en Los Ángeles cerradas. Elizabeth solo quiere que los niños tengan una vida normal", dijo una fuente a revista People. Harper y Ford fueron inscriptos en la misma escuela a la que asistió Hammer, que vivió en las Caimán entre los 7 y los 12 años. "Los niños pueden ir a la escuela, jugar con sus amigos y llevar una vida bastante normal en las Islas Caimán. Si estuvieran en Los Ángeles, estarían atrapados frente a una computadora", agrega.

"Cuando le pregunté a Elizabeth cuándo volvería a casa, primero me dijo que los aeropuertos estaban cerrados. Luego me informó, a través de sus abogados, que los vuelos eran simplemente limitados, pero que ella y nuestros hijos estarían podrían estar de vuelta en Los Ángeles en el primer vuelo en octubre. Han pasado varias semanas y no han regresado", sostuvo el actor a través de sus abogados.

En las Caimán vive también el padre de Armie, Michael Armand Hammer, con quien han pasado tiempos los niños, de acuerdo a las publicaciones que ha hecho su madre en redes sociales.

En septiembre, el actor le había dicho a British GQ que su separación de Chambers, con quien se había casado en 2010, fue un "evento gravemente sísmico". "No creo que encuentres a nadie en el mundo que alguna vez diga que lo que estoy pasando es algo fácil de atravesar. No se trata de si fue idea tuya o no, o si crees que es la idea correcta o no", lanzó. Y además reveló que mantuvo conversaciones con su ex sobre qué era mejor para sus hijos. "Elizabeth y yo somos dos adultos que toman esta decisión y la prioridad es cómo lo hacemos de una manera que afecte menos a nuestros hijos. O, al menos, cómo podemos ayudarlos a superar esto de una manera que sea lo menos dolorosa", agregó.

