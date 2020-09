El dulce mensaje de Andrea Pietra para su hija Stephanie Crédito: Instagram

Hace diez años Andrea Pietra conocía al gran amor de su vida y el rumbo de su historia cambiaba para siempre. Hace diez años la actriz veía por primera vez a su hija, Stephanie, que la convirtió en mamá y con quien inició una nueva aventura. Para celebrar este aniversario tan especial, la protagonista de Socias realizó un dulce posteo en sus redes sociales dedicado a su pequeña.

"Un día como hoy hace tan solo 10 años la vida nos cambió por completo, los sueños se superaron a sí mismos y el amor aterrizó en nuestra casa para quedarse para siempre... un día como hoy hace 10 años nos conocimos nosotras dos, nos miramos, nos reímos y nos hicimos esta panzada de amor que crece y crece y es definitivamente la felicidad", escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto de Ani, como la llaman cariñosamente sus padres. "Amarte hija mía es un regalo de todos los días. Feliz aniversario para nosotras".

Andrea y su pareja, el productor Daniel Grinbank, decidieron agrandar su familia mediante la adopción, y en 2010 recibieron a Stephanie, quien nació en Haití. Durante los primeros años juntos decidieron resguardar la privacidad de la niña, pero desde hace un tiempo disfrutan de compartir con sus seguidores algunos momentos familiares.

Cada año, Pietra celebra la llegada de Ani a sus vidas y agradece el encuentro. "Te amo Ani, ser tu mamá es una fiesta que celebro todos los días", escribió en 2019. "Desde que nos encontramos no paramos de amarnos...en pocos días. El Amor mas profundo e inmenso de mi vida. ¡Gracias Universo!", decía en un mensaje de 2018.

"Ser madre no tiene que ver con parir un hijo sino con el oficio divino de ejercer tu rol con todo el amor que hay en tu corazón. Siempre digo que desde que llegó Stephie yo me siento cada vez más feliz. Vamos juntas a todos lados porque con ella todo es más lindo", le contaba la actriz a la revista HOLA! hace unos años. "Un día un amigo me habló de alguien que había adoptado en Haití. Me pasó los datos y dejé el tema en el freezer por un año, hasta le pasé los datos a una amiga, que adoptó antes que yo. Finalmente, un día llamé y arranqué el trámite", agregó.

Su decisión de adoptar en el extranjero vino de la mano de la dificultad que hay para hacerlo en Argentina. "A los 40 años no estaba para esperar 7 años, que es lo que hay que esperar acá. Cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo, es mucho más fácil ser padre biológico. Hice mi carpeta, con las revisiones de la Argentina, para después mandarla a Haití con todos los sellos de la Cancillería", expuso en LA NACION. "En nuestro país se preserva mucho lo biológico, más allá de lo que pasa. Dejan a los niños en los orfanatos 6, 7 años para ver si viene un pariente biológico. Si lo visita una vez al año, ese niño ya no es adoptable".

