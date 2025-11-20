Mirtha Legrand fue a ver a Ricardo Darín y a Andrea Pietra al teatro, les dedicó tiernas palabras y recibió una sentida ovación

Escenas de la vida conyugal se estrenó de la mano de Ingmar Bergman en Suecia en 1973 como miniserie y después de su éxito se expandió hacia otros formatos como una película y la obra teatral que en nuestro país representaron primero Norma Aleandro y Alfredo Alcón, en 1990

Gerardo Viercovich - LA NACION