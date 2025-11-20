LA NACION

Mirtha Legrand fue a ver a Ricardo Darín y a Andrea Pietra al teatro, les dedicó tiernas palabras y recibió una sentida ovación

La diva asistió al Coliseo para el estreno de Escenas de la vida conyugal, que aterrizó en la cartelera porteña después de un exitoso paso por España

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mirtha Legrand celebró la labor de Ricardo Darín y Andrea Pietra en el teatro
Mirtha Legrand celebró la labor de Ricardo Darín y Andrea Pietra en el teatro
Mirtha Legrand ingresó al Teatro Coliseo acompañada de su histórico asistente Héctor Vidal Rivas y de su custodio personal
Mirtha Legrand ingresó al Teatro Coliseo acompañada de su histórico asistente Héctor Vidal Rivas y de su custodio personalGerardo Viercovich - LA NACION
Ataviada en un traje en blanco y plata, Mirtha Legrand ingresó sonriente al teatro y Daniel Grinbank -productor de la obra y pareja de Andrea Pietra- la escoltó amablemente, junto con el custodio, hasta su butaca
Ataviada en un traje en blanco y plata, Mirtha Legrand ingresó sonriente al teatro y Daniel Grinbank -productor de la obra y pareja de Andrea Pietra- la escoltó amablemente, junto con el custodio, hasta su butacaGerardo Viercovich - LA NACION
¡Salida de amigos! Ferviente amante del teatro, cada vez que puede Mirtha disfruta de las mejores propuestas de la cartelera porteña. En la foto, la Chiqui junto a Vidal Rivas y a Teté Coustarot
¡Salida de amigos! Ferviente amante del teatro, cada vez que puede Mirtha disfruta de las mejores propuestas de la cartelera porteña. En la foto, la Chiqui junto a Vidal Rivas y a Teté CoustarotGerardo Viercovich - LA NACION
Mirtha Legrand, sonriente desde una butaca preferencial del Teatro Coliseo
Mirtha Legrand, sonriente desde una butaca preferencial del Teatro ColiseoGerardo Viercovich - LA NACION
Una vez finalizada la función, Mirtha le dedicó tiernas palabras a los protagonistas: “Son maravillosos los dos, qué les voy a decir… No voy a dormir esta noche ni por mucho tiempo", expresó la conductora conmocionada por la obra
Una vez finalizada la función, Mirtha le dedicó tiernas palabras a los protagonistas: “Son maravillosos los dos, qué les voy a decir… No voy a dormir esta noche ni por mucho tiempo", expresó la conductora conmocionada por la obra Gerardo Viercovich - LA NACION
"Arriba ustedes y arriba el teatro”, destacó la diva justo antes de recibir la ovación de los presentes y un elegante ramo de rosas rojas
"Arriba ustedes y arriba el teatro”, destacó la diva justo antes de recibir la ovación de los presentes y un elegante ramo de rosas rojasGerardo Viercovich - LA NACION
Mirtha se mostró muy orgullosa de la labor de Ricardo Darín y Andrea Pietra, y destacó a Escenas de la vida conyugal como una de los grandes acontecimientos teatrales del año
Mirtha se mostró muy orgullosa de la labor de Ricardo Darín y Andrea Pietra, y destacó a Escenas de la vida conyugal como una de los grandes acontecimientos teatrales del añoGerardo Viercovich - LA NACION
Andrea Pietra y Ricardo Darín, cómplices sobre el escenario del Teatro Coliseo
Andrea Pietra y Ricardo Darín, cómplices sobre el escenario del Teatro ColiseoGerardo Viercovich - LA NACION
Tras su larga gira por España, los actores volvieron al país para disfrutar del afecto del público argentino
Tras su larga gira por España, los actores volvieron al país para disfrutar del afecto del público argentinoGerardo Viercovich - LA NACION
Escenas de la vida conyugal se estrenó de la mano de Ingmar Bergman en Suecia en 1973 como miniserie y después de su éxito se expandió hacia otros formatos como una película y la obra teatral que en nuestro país representaron primero Norma Aleandro y Alfredo Alcón, en 1990
Escenas de la vida conyugal se estrenó de la mano de Ingmar Bergman en Suecia en 1973 como miniserie y después de su éxito se expandió hacia otros formatos como una película y la obra teatral que en nuestro país representaron primero Norma Aleandro y Alfredo Alcón, en 1990Gerardo Viercovich - LA NACION
“Nos conocemos hace 30 años, o más. Nuestro funcionamiento en gira es matrimonial”, comentaron los flamantes protagonistas en una entrevista con LA NACION
“Nos conocemos hace 30 años, o más. Nuestro funcionamiento en gira es matrimonial”, comentaron los flamantes protagonistas en una entrevista con LA NACIONGerardo Viercovich - LA NACION
Darín, siempre simpático con sus seguidores, se dispuso a firmar autógrafos y saludar a sus fans a la salida del teatro
Darín, siempre simpático con sus seguidores, se dispuso a firmar autógrafos y saludar a sus fans a la salida del teatroGerardo Viercovich - LA NACION
¡Modo selfie! Ricardo Darín accedió a fotografiarse con sus seguidores
¡Modo selfie! Ricardo Darín accedió a fotografiarse con sus seguidoresGerardo Viercovich - LA NACION
Ricardo Darín y su mujer, Florencia Bas, están juntos, hace más de treintaiséis años
Ricardo Darín y su mujer, Florencia Bas, están juntos, hace más de treintaiséis añosGerardo Viercovich - LA NACION
¡Incondicional! Florencia Bas aplaudió, orgullosa, a su marido desde la platea
¡Incondicional! Florencia Bas aplaudió, orgullosa, a su marido desde la plateaGerardo Viercovich - LA NACION
Florencia Bas junto a su hija Clara Darín. A sus 32 años, Clara mantiene un perfil bajo, alejada del mundo del espectáculo que rodea a su padre y a su hermano, el actor “El Chino” Darín
Florencia Bas junto a su hija Clara Darín. A sus 32 años, Clara mantiene un perfil bajo, alejada del mundo del espectáculo que rodea a su padre y a su hermano, el actor “El Chino” DarínGerardo Viercovich - LA NACION
¡Felices y enamorados! Daniel Grinbank posó junto a Andrea Pietra. La pareja, que se conoce desde 1998, decidió no casarse legalmente y formó una familia con la adopción de su hija Stephanie
¡Felices y enamorados! Daniel Grinbank posó junto a Andrea Pietra. La pareja, que se conoce desde 1998, decidió no casarse legalmente y formó una familia con la adopción de su hija StephanieGerardo Viercovich - LA NACION
Además de acompañar a su pareja en cada uno de sus proyectos, Daniel Grinbank apoyó Escenas de la vida conyugal como productor
Además de acompañar a su pareja en cada uno de sus proyectos, Daniel Grinbank apoyó Escenas de la vida conyugal como productor Gerardo Viercovich - LA NACION
Teté Coustarot, espléndida, en la puerta del Teatro Coliseo
Teté Coustarot, espléndida, en la puerta del Teatro ColiseoGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Gabriel Corrado y su esposa desde hace más de 35 años, Constanza Feraud
El actor Gabriel Corrado y su esposa desde hace más de 35 años, Constanza FeraudGerardo Viercovich - LA NACION
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. 1

    En fotos: de la noche especial de Pipo Cipolatti al look con brillos de Juli Poggio y la onda rockera de Romina Ricci

  2. Casella habló del difícil presente de Tinelli y le bajó el tono a su pelea con De Brito
    2

    Beto Casella habló del difícil presente de Marcelo Tinelli y le bajó el tono a su pelea con Ángel de Brito

  3. Tamara Pettinato rompió el silencio sobre Fabiola Yáñez e hizo un duro comentario sobre sus insinuaciones
    3

    Tamara Pettinato rompió el silencio sobre Fabiola Yáñez e hizo un duro comentario sobre sus insinuaciones

  4. Carla Conte, durísima con Mariano Iúdica: “Es el único tipo con el que no volvería a laburar”
    4

    Carla Conte, durísima con Mariano Iúdica: “Es el único tipo con el que no volvería a laburar”

Cargando banners ...