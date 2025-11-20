Mirtha Legrand fue a ver a Ricardo Darín y a Andrea Pietra al teatro, les dedicó tiernas palabras y recibió una sentida ovación
La diva asistió al Coliseo para el estreno de Escenas de la vida conyugal, que aterrizó en la cartelera porteña después de un exitoso paso por España
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
En fotos: de la noche especial de Pipo Cipolatti al look con brillos de Juli Poggio y la onda rockera de Romina Ricci
- 2
Beto Casella habló del difícil presente de Marcelo Tinelli y le bajó el tono a su pelea con Ángel de Brito
- 3
Tamara Pettinato rompió el silencio sobre Fabiola Yáñez e hizo un duro comentario sobre sus insinuaciones
- 4
Carla Conte, durísima con Mariano Iúdica: “Es el único tipo con el que no volvería a laburar”