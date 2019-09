Andrea Pietra junto a su hija Stephanie Crédito: Archivo

Andrea Pietra adoptó a Stephanie en Haití cuando era una bebé, hace casi una década. Como cada año, la actriz le dedicó un tierno mensaje a su hija en sus redes sociales. Emocionada, rememoró el momento en que la vio por primera vez y supo que el amor que sintió iba a ser para siempre. Con una recopilación de una serie de fotos en orden cronológico, festejó los 9 años de la niña.

La primera vez que Pietra mostró a su hija fue en 2013, cuando salía de un teatro junto a Nancy Duplaá. Anteriormente, ni ella ni su pareja, el productor Daniel Grinbank, habían querido exponer a la pequeña. Luego de algunos años, la actriz comenzó a dejar atrás el perfil bajo y compartió muchas fotos con su hija. Esta vez no fue la excepción, y decidió manifestar su alegría por un año más junto a la niña, celebrando el hecho de que su llegada la convirtió en madre.

"Un día como hoy hace 9 años nos encontramos...para siempre. Casi toda tu vida y sin duda los mejores años de la mía", escribió Pietra en la descripción de las imágenes. Y agregó: "Te amo Ani, ser tu mamá es una fiesta que celebro todos los días".

El año pasado, la actriz ya había celebrado los 8 años del primer día que vio a Stephanie. "Desde que nos encontramos no paramos de amarnos...en pocos días. El Amor mas profundo e inmenso de mi vida. ¡Gracias Universo!", contó a través de su Instagram.

Durante el verano de este año, Pietra compartió varias fotos de la felicidad de su hija en vacaciones. Siempre cariñosa y orgullosa de su hija, volvió a escribirle un tierno mensaje: "En mi casa hay una nena, a la que visitan las hadas cuando duerme y cada día, cuando amanece, está más hermosa y más contenta. Ella es mi hija y se llama Ani".

"Ser mamá me potenció como mujer, me hizo más madura, me cambió de lugar algunas prioridades y por sobre todo me puso muy feliz", le dijo a LA NACION el año pasado.

El camino a la adopción

El año pasado, la actriz le confesó a LA NACION cómo fue su proceso hasta llegar a la decisión de adoptar: "Después de tantos intentos y desgaste por quedar embarazada, hay un momento que una dice, "Hasta acá llegué" ¿Qué es lo que quiero: tener una panza o ser madre? Porque madre se es cuando está el bebé, el ejercicio de ser madre es todos los días: lo cuido, lo alimento, lo amo, lo llevo al colegio. Lo otro es estar embarazada". En este sentido, Pietra enfatizó la posibilidad de despegarse del propio ego para ganar algo tan maravilloso como la maternidad:"Cuando uno alcanza ese pensamiento de 'no me importa que sea igual a mi porque la crianza es lo que hace igual a las personas' es cuando está preparado par adoptar".

A su vez, cuando Pietra fue consultada sobre cómo le contó a la niña que era adoptada, la actriz fue muy elocuente: "Ella sabe toda su historia. Desde que empezó a hablar, le mostré fotografías, del paso por paso desde que la conocimos, de todas las cuestiones. Tiene toda su información y la seguirá teniendo". Además, mantiene abierta la posibilidad de llevar a su hija a Haití si la niña quiere conocer más sobre su identidad.

En una entrevista en David y Goliat con María Laura Santillán por la pantalla de TN, Pietra reveló que los tratamientos que intentó fueron devastadores para ella. "El in vitro en sí es desgarrador. Es muy desmoralizador cuando viene la menstruación con todo. Imaginate todas las inyecciones que una se puso, todas las hormonas en el cuerpo, toda esa sensibilidad", confesó en 2016.

Las falta de agilidad de las leyes de adopción en Argentina

La actriz explicó por qué eligió adoptar en Haití y no en Argentina: "A los 40 años no estaba para esperar 7 años, que es lo que hay que esperar acá. Cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo, es mucho más fácil ser padre biológico. Hice mi carpeta, con las revisiones de la Argentina, para después mandarla a Haití con todos los sellos de la Cancillería", expuso.

En la misma entrevista, la actriz profundizó sobre la situación legal: "En nuestro país no hay adopción plena, hay guarda de un año. Se preserva mucho lo biológico, más allá de lo que pasa. Dejan a los niños en los orfanatos 6, 7 años para ver si viene un pariente biológico. Si lo visita una vez al año, ese niño ya no es adoptable".

Asimismo, siempre se mostró crítica y tajante a la hora de dar su opinión sobre la falta de acceso a la adopción: "Está todo mal, que arreglen la ley, es todo muy lento. Hay cantidades de padres para cuidar esos niños y hay cantidad de niños que en Navidad están en lugares que no dan abasto para cuidarlos. Es muy importante que salgan y tengan una casa, una vida, como el resto de los niños".

Daniel Grinbank, una papá orgulloso y feliz

El productor de espectáculos y pareja de la actriz, también dio a conocer cómo vivió el proceso de adopción. El año pasado, en Terapia de Noticias por la pantalla de LN+, contó: "A veces pensamos que tuvimos la suerte de no quedar embarazados, porque no creo que de nuestros ADN hubiera salido lo que tenemos hoy como hija".

Con respecto a las leyes de adopción en la Argentina, Grinbank, al igual que Pietra fue categórico: "Es necesario reformular todo lo que es adopción. Es una de las deudas más grandes que tiene el Estado y la sociedad".

Daniel Grinbank, marido de Andrea Pietra, habla de la adopción de Stephanie 02:28

