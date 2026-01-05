LA NACION

Punta del Este, en fotos: de la reaparición en familia de Zulema Yoma hasta el relax playero de Nicole Neumann con sus hijos

La ex primera dama fue vista disfrutando de unos días de descanso en José Ignacio junto a su hija Zulemita y su nieto, Luca Bertoldi; Valeria Mazza salió a comer con amigos y Benjamín Vicuña acompañó a su novia a hacer compras

Zulema Yoma acompañada por su hija, Zulemita Menem, y su nieto, Luca Bertoldi, en las playas de José Ignacio
Zulema Yoma fue vista a la salida del parador La Huella junto a su hija Zulemita Menem y su nieto mayor, Luca Bertoldi
La ex primera dama, de 83 años, reapareció en Punta del Este para disfrutar unos días de descanso en familia. Luca, de 21 años, fan de los autos y estudiante de Administración de Empresas, acaparó todas las miradas con su look esteño
Nicole Neumann pasó una tarde de playa en familia en Punta del Este junto a su marido Manuel Urcera y sus cuatro hijos, Cruz Urcera, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, en un plan de descanso familiar
Neumann eligió las playas de Uruguay para compartir con amigos y familia, lejos de las tensiones intermitentes que mantiene con su exmarido, Fabián Cubero, por la crianza de sus hijas
La modelo disfruta de una tarde en el Faro de José Ignacio con un look descontracturado que coronó con un sombrero cowboy
A pura sonrisa: Valeria Mazza junto a su esposo, Alejandro Gravier, en José Ignacio. Atrás quedó el susto que el matrimonio se llevó hace un mes, cuando un grupo de delincuentes ingresó a su casa familiar en las barrancas de Acassuso para robar
La modelo y el empresario disfrutan de un paseo por el clásico balneario uruguayo, en una postal clásica de la pareja en el Este
Sonriente y con un look casual en tonos beige, Valeria Mazza da inicio a la temporada de verano en Uruguay
Benjamín Vicuña disfruta de un día de playa junto a su pareja, Anita Espasandin, y sus hijos
El actor aprovechó la salida para hacer unas compras junto a su pareja y sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, en una tienda José Ignacio
Entre compras y caminatas, Vicuña comparte el verano con su pareja y sus hijos
El actor, que también disfruta de la compañía de los hijos que tuvo con Pampita Ardohain, debuta este lunes como conductor del ciclo de entretenimientos The Balls, en eltrece
