Luego de que se conociera el resultado de Juan Marconi, Carina Zampini confirmó que tiene Covid-19 Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 09:38

La conductora Carina Zampini y la cocinera Felicitas Pizarro se sumaron a la lista de famosos que se contagiaron de coronavirus, según confirmaron a LA NACION fuentes de eltrece, en donde ambas forman parte del programa El gran premio de la cocina.

La conductora del ciclo también informó de su estado a través de su cuenta de Twitter: "Estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento", tranquilizó a sus seguidores. Además se mostró conmovida por quienes le escribieron para acompañarla en este particular momento. "Gracias por tantos mensajes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras. Les dejo mimos al alma y mi sonrisa siempre", sumó.

Zampini y Pizarro se realizaron el testeo luego de que su compañero, el coconductor del reality de cocina, Juan Marconi, diera positivo. Si bien en el primer estudio, el presentador dio negativo, volvió a hacerse un hisopado dos días después y el resultado fue positivo. Desde que trascendió esta noticia, todos los integrantes de El gran premio de la cocina fueron aislados a la espera de los resultados.

Los conductores de El gran premio de la cocina dieron positivo al test de coronavirus Crédito: eltrece

Sobre cómo se había contagiado, Marconi contó ayer en Los Ángeles de la mañana que, luego de que varias personas con las que había compartido un encuentro al aire libre el martes pasado empezaran a tener síntomas y dieran positivo al hisopado, decidió someterse al test. "Pensé: 'Acá hay algo'. Así que avisé a la productora y no fui a grabar todo el resto de la semana por prevención", detalló el conductor. El viernes, a pesar de no tener síntomas, se realizó el estudio y el mismo dio negativo. "Caímos todos. Más allá de que estaba permitido lo que hicimos, soy un caso de que me contagié haciendo lo permitido. No hay que dejar de cuidarse", continuó quien decidió hisoparse el domingo por prevención, ya que el lunes debía reincorporarse a su trabajo.

Cómo sigue El gran premio de la cocina

Marconi ya había explicado que no parecía ser un problema su ausencia en el ciclo de eltrece porque había programas grabados y él iba a regresar al aire tras 10 días de aislamiento. Ahora se suman Zampini y Pizarro, quienes también deberán cumplir con una cuarentena al haberse contagiado de Covid-19.

Sin embargo, la gran final no se suspende. El lunes se verá la final de esta etapa, que ya estaba grabada, pero luego el canal deberá ver con qué ocupa la franja horaria del ciclo porque no tiene más material adelantado. En tanto, el equipo del programa se tomará unos días de descanso y luego verán cómo retoman las grabaciones para empezar una nueva temporada.

Conforme a los criterios de Más información