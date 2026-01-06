Reapareció Romina Gaetani tras la denuncia contra su expareja

La aparición pública de Romina Gaetani se produjo días después de haber denunciado por violencia de género a su expareja, Luis Cavanagh. La actriz debió cumplir con un compromiso artístico que tenía programado con anterioridad y participó de un show de La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, donde interpretó la canción “Malo”, de Bebe, que aborda una situación de abuso.

En este contexto, Gaetani rompió el silencio y habló del duro momento personal que atraviesa. Lo hizo a través de un audio que fue difundido en el programa LAM, en el que reconoció el impacto emocional que le provocó la situación: “La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota”.

Durante la previa del evento, Gaetani fue fotografiada y abordada por la prensa pero evitó hacer declaraciones. “Estoy muy rota, muy en carne viva”, volvió a remarcar en el audio difundido, dejando en claro que no se encontraba en condiciones.

El mensaje marcó la primera expresión pública de la actriz desde que se conoció la denuncia. Mientras tanto, la causa judicial avanza y hoy deberá ratificar su denuncia ante la Justicia acompañada por su abogado, Ignacio Trimarco.

El episodio que derivó en la denuncia

La denuncia penal presentada por Romina Gaetani contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh, se originó a partir de un episodio ocurrido la noche del domingo 29 de diciembre en el barrio privado Tortugas Country Club, en el partido de Pilar. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, el conflicto se produjo en el marco de una discusión vinculada a la relación de la pareja, que atravesaba un proceso de separación.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos incorporada a la causa, la situación comenzó como una disputa verbal y luego escaló a una agresión física. Tras lo ocurrido, Gaetani logró salir de la vivienda y pidió ayuda en el puesto de seguridad del country. Desde allí se dio aviso a los servicios de emergencia.

Personal policial y sanitario acudió al lugar y dispuso el traslado de la actriz al Hospital Central de Pilar para una evaluación médica. En el centro de salud fue asistida por un cuadro de ansiedad y nerviosismo, y se constataron lesiones de carácter leve. Luego de recibir atención, fue dada de alta y regresó a su domicilio.

En su declaración, la actriz señaló que las conductas violentas se produjeron en un contexto de tensión emocional dentro del vínculo. Durante ese proceso estuvo acompañada por una amiga que presenció parte de los hechos y que fue incorporada como testigo en la investigación.

El abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, explicó públicamente que Gaetani atraviesa un fuerte impacto emocional y se encuentra contenida por su entorno más cercano. “Está en una situación de shock porque es una pareja con la que todavía estaba en un vínculo. Es un choque emocional muy fuerte”, señaló en América.

Hoy se abrirá una instancia clave en la investigación judicial iniciada tras la denuncia de Gaetani contra Cavanagh por violencia de género. La actriz ampliará su declaración en una entrevista de carácter personalísimo que se realizará de manera virtual ante un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, integrado por psicólogos y agentes sociales especializados.

Cómo sigue la causa

Según explicó su abogado, Ignacio Trimarco, en el programa Lape Club Social (América), se trata de una instancia especialmente diseñada para que la denunciante pueda explayarse con mayor profundidad sobre los antecedentes del vínculo y las circunstancias que rodearon el episodio denunciado. “Hoy va a ser el día en el que Romina pueda realmente expresar cómo venían sucediendo los hechos y cómo se dio esta situación”, señaló.

Trimarco subrayó además un elemento central incorporado al expediente: el informe médico. “Es categórico: Romina tiene múltiples lesiones en todo el cuerpo y él no tiene ni una sola lesión”, afirmó. Y remarcó: “Hay una mujer golpeada por todos lados y un hombre que no presenta ni un rasguño”. Según explicó, ese contraste será un punto determinante en el análisis judicial del caso.

Durante esa entrevista, Gaetani deberá estar sola, sin la compañía de familiares, abogados ni terceros, para que los profesionales puedan indagar el caso de manera directa y adecuada. Su abogado señaló que, al momento de la intervención policial inicial, la actriz se encontraba en un estado de conmoción y shock emocional, lo que pudo haber limitado su capacidad para expresar con claridad todo lo ocurrido. “Esta es la instancia indicada para que pueda contar efectivamente lo que pasó, con personas idóneas que puedan abordar el tema del modo correcto”, explicó.

A partir de esta ampliación testimonial, la fiscalía definirá los próximos pasos. Trimarco aclaró que, una vez cumplida esta etapa, Cavanagh tendrá su derecho a ejercer la defensa y dar su versión de los hechos.

Mientras la causa continúa bajo investigación en una unidad fiscal especializada en violencia de género, la ampliación de la declaración de la actriz y cantante será un punto clave para determinar el alcance de las medidas judiciales que puedan adoptarse en las próximas horas.