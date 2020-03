La actriz contó en su Instagram que sufrió un robo y se quedó "completamente sin nada" Crédito: Instagram

30 de marzo de 2020 • 09:46

María Zamarbide , la actriz reconocida por su protágonico junto a Martín Bossi en el film Un amor en tiempos de selfies , compartió un video en su cuenta de Instagram donde contó el duro momento que atraviesa: " Entraron a mi casa, robaron y la prendieron fuego , así que perdí todo , pero tengo que volver a empezar".

"Arrancar de cero", tituló su posteo, donde reveló que el sábado fue víctima de robo: "Me incendiaron mi casa, entraron a robar y la prendieron fuego, perdí casi todas las cosas materiales: mis fotos de chica, ropa, objetos que traje de viajes, cuadros que pinté y otros que amaba, muebles que restauré, todo".

Luego, Zamarbide confesó que este hecho no es la única mala noticia que tuvo durante este último tiempo: " Perdí a mi papá hace unos meses y cuando terminé de grabar este video también se estalló la pantalla de mi celular. Tengo dos opciones: victimizarme o aprender y decidí aprender".

Asimismo, la actriz le respondió a algunos seguidores que le consultaron si había tenido que enfrentar a los delincuentes y ella se encargó de aclarar que no estuvo presente durante el momento del robo.

Además confesó que puso "toda su alma" en construir su casa y que tardó años en terminarla: " La hice desde los cimientos , cada cosa que puse me costó, pero lo importante es que tengo a mi familia, a mis amigos, y a pesar de perder todo lo material, tengo mi ser intacto".

Sobre el final, hizo una reflexión sobre lo ocurrido: "Quería compartir esto porque a veces uno piensa que le está pasando algo horrible y no, porque siempre hay cosas peores. Te pueden robar y quemar tu casa en plena pandemia de coronavirus , así que vos, que tenés tu casa, quedate en casa . No es tan dramático. No salgás y cuidanos a todos".

Zamarbide comenzó su carrera actoral con una participación secundaria en la tira juvenil Casi Ángeles, en la cuarta temporada en la cual interpretó a Uma. En el cine, además de su protagónico junto a Bossi también participó en Fútbol o yo junto a Adrián Suar, y actuó en distintas ficciones televisivas como Dulce Amor , Las Estrellas y Simona .