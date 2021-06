El duro posteo de Britney Spears: “Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años”

Luego de la visceral exposición que hizo ayer ante un tribunal californiano, la cantante Britney Spears se refirió por primera vez al duro momento personal que atraviesa desde 2008, cuando la justicia declaró a su padre como responsable de administrar sus bienes y su carrera. “No quiero que la gente piense que mi vida es perfecta”, dijo en un extenso posteo publicado en Instagram.

“Solo quiero contarles un pequeño secreto. Creo que, como personas, todos queremos una vida de cuento de hadas y, por la forma en que he publicado mi vida parece verse y ser bastante increíble. Creo que eso es por lo que todos nos esforzamos”, comenzó diciendo la cantante. “Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre. No importaba lo horrible que fuera un día cuando era más joven: por mi bien y el de mis hermanos, ella siempre fingió que todo estaba bien”.

“Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta. Definitivamente no lo es, en absoluto . Y si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana, obviamente ahora sabes que no lo es”, continúa el posteo. “Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años. Lo hice por mi orgullo y porque me avergonzaba compartir lo que me pasó. Pero, honestamente, ¿quién no quiere capturarse allí, en Instagram, de una manera divertida? Lo creas o no, fingir que estoy bien me ha ayudado”.

“Así que decidí publicar esta cita hoy porque, caramba, si estás pasando por un infierno, siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia, existencia y, simplemente, sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando. Y bueno, funcionó ... Así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas”, finalizó, en referencia a la cita de Albert Einstein que compartió en su posteo. “Si querés que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si querés que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas”, reza el texto.

Britney, hoy de 39 años, vive bajo la tutela de su padre desde 2008, cuando atravesó una fuerte crisis emocional. Ayer, durante una audiencia, dejó en claro que quiere liberarse de esa tutoría, ya que no le permite realizar acciones que afectan su vida personal, y no solo su economía. Su padre y sus abogados han enfatizado que la artista y su fortuna, que según registros judiciales supera los 50 millones de dólares, siguen siendo vulnerables al fraude y la manipulación. Según la ley, Spears tendría que demostrar que es competente para tomar sus decisiones.

La cantante aseguro ayer ante el juzgado: “Quiero terminar esta tutela sin ser evaluada”, dijo vía telefónica. “Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien. Merezco tener una vida. Todo lo que quiero es poseer mi propio dinero y que esto termine”.

Mientras una multitud salió a defenderla (desde Justin Timberlake hasta muchos de sus fans) su padre eligió defenderse de las declaraciones que su hija realizó ante el tribunal.

LA NACION