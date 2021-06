El padre de Britney Spears se defendió tras los dichos de su hija: “Lamento verla sufrir”

Jamie Spears, padre de la cantante de pop Britney Spears, emitió un comunicado luego de que su hija rompiera el silencio en la audiencia por su tutela. Durante el encuentro, la artista dijo que sufre la situación que vive, ya que no puede administrar sus bienes ni decidir sobre su vida privada en asuntos como su matrimonio. Así, contó, por ejemplo, que le prohíben retirarse un DIU para evitar que tenga hijos. En tanto, su padre manifestó durante la audiencia que “lamenta” ver a su hija sufrir.

En la cita judicial, la cantante describió su vida y la comparó con la de una víctima de tráfico sexual. La comparación no parece exagerada si se tiene en cuenta que desde hace 13 años la artista no puede hacer uso de su fortuna de 60 millones de dólares, se le impide casarse o tener hijos y, durante mucho tiempo, tampoco pudo hablar públicamente de lo que le pasaba. “Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente”, dijo en la sala del tribunal. Además, la vocalista y bailarina contó que se siente enojada y deprimida. “Solo quiero que me devuelvan mi vida”, señaló.

En respuesta a las acusaciones, en el tribunal se leyó una declaración en nombre de Jamie, de 68 años, en la que sostuvo que “lamenta ver a su hija sufrir y con tanto dolor”. Además, durante la lectura, se dijo que “el señor Spears ama mucho a su hija”.

Britney Spears pasó 13 de sus 40 años bajo la tutela de su padre, Jamie Spears instagram.com/britneyspears/

La cantante de 40 años pasó 13 de ellos bajo la tutela de su papá. En un arreglo que generalmente se utiliza para las personas mayores o con graves problemas mentales, la Justicia decidió que sea Jamie quien administre el patrimonio de la cantante.

“Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero”, dijo el miércoles Britney. Y añadió: “Y que esto termine, que mi novio pueda llevarme en su auto. Y honestamente, quiero poder demandar a mi familia”, agregó. “Realmente creo que esta tutela es abusiva”.

LA NACION