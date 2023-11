escuchar

De a poco, y en plena rehabilitación luego de la operación de rodilla a la que debió someterse hace dos meses, Georgina Barbarrosa está volviendo a la televisión. El sábado por la noche, participó como invitada en PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefé y reveló el duro revés laboral que le tocó sufrir cuando quiso volver a trabajar frente a las cámaras luego del asesinato de su marido, en 2001.

La actriz y conductora encontró el pie para recordar aquel antiguo rechazo cuando le tocó hablar de su presente laboral. “Estoy acá trabajando todas las mañanas feliz, porque en realidad no me imaginaba volver a trabajar a la mañana”, explicó en relación a A la Barbarossa, el magazine que conduce de lunes a viernes por en en el mencionado canal. “Hiciste muchas veces esto de programa diario”, acotó Andy en medio del agradecimiento de su colega. “Si, lo hice muchos años, pero después dejé de hacerlo”, repasó.

Para explicar el motivo por el cual se alejó de la conducción, Georgina hizo mención a la tragedia de su vida: el asesinato del Vasco Lacuna, su marido. “Yo estaba muy triste. Y uno puede actuar triste pero no podés conducir triste”, explicó. “¿Por qué?”, quiso saber el conductor. “Porque tenés que ser vos. Tenés que ser feliz, tenés que estar alegre. Tenés que transmitir toda una energía que yo no tenía. La careteaba pero no me salía. Estaba tristísima”, repasó.

Relató que recibió mucho apoyo y ayuda de los integrantes del medio artístico: ”Vinieron todos los artistas y conductores y periodistas a hacerme el aguante”. Además explicó que le resultó muy difícil continuar al frente de un programa de televisión y que por eso se volcó a la actuación. “Seguí trabajando como actriz pero siempre mi fantasía era volver a la mañana porque yo había tenido un éxito realmente muy grande a la mañana que nunca lo había soñado”, sostuvo.

Georgina contó que en aquel momento se quedó con las ganas de volver a conducir y que esa oportunidad se presentó cuando la llamaron para hacer A la Barbarossa. “Siento que la gente está esperando, más allá de que lo informes, que le tires buena onda”, aseguró. “Tengo una alegría infinita”, agregó. Además, recordó que mucho antes de la propuesta de Telefé en una oportunidad fue a hablar a un canal para ver si podía retomar la conducción de la primera mañana. “Me dijeron ´no, ya estás vieja´”, disparó. “Dije ´bueno, ok. Algún día vas a tener 50 años´, y me fui. Y ahora tengo más de 50, estoy trabajando y estoy feliz”, cerró.

Un humor negro “espantoso”

Georgina Barbarossa participó de PH, podemos hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI - Prensa TELEFE

Luego de revelar aquel duro rechazo, Georgina contó cómo hizo para sobrellevar la muerte de su marido. “Vos le ponés mucho humor a todo. Sos muy divertida. Inclusive en la tragedia la forma de sobrevivir es poniéndole humor”, señaló Kusnetzoff. “El humor negro que tengo es espantoso, chicos”, destacó con un tono más serio, y se dispuso a dar un ejemplo. “A mi marido lo mataron en un taxi, lo acuchillaron. Yo me pasé toda la vida diciendo ´doná los órganos´. Obviamente me llama el director del Incucai y me dice ´¿vas a donar los órganos?’, y le digo ´y bueno, ¿qué donamos? porque entró un marido y me entregan un sushi?’”, rememoró. De inmediato, Andy se tapó la cara con su carpeta de apuntes. “Te lo juro por dios. El director del hospital me miraba diciendo ´esta tipa está loca´”. cerró.

Vasco fue asesinado el 2 de noviembre de 2001 cuando iba en un taxi por la calle Mario Bravo, en la ciudad de Buenos Aires y fue interceptado por una camioneta. Dos hombres se bajaron del vehículo e intentaron robarle. En pleno forcejeo, le dieron varias cuchilladas y finalmente murió en el Hospital Rivadavia. Barbarossa estaba al aire en su programa Venite con Georgina cuando recibió la noticia.

Desde aquel fatídico día, la ausencia del Vasco es una herida que Georgina Barbarossa abre cada tanto ya sea en una entrevista o en sus redes sociales. A veces más entera, otras desgarrada, no pasa mucho tiempo sin que la actriz encuentre un motivo para recordar al “hombre de su vida”.

El marido de Georgina, Miguel Angel Lecuna

LA NACION

Temas Georgina Barbarossa