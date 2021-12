El enojo de Georgina Barbarossa: “Me tengo que bancar que los asesinos de El Vasco estén sueltos”

Georgina Barbarossa habló sobre la inseguridad que se vive en la Argentina y le mandó un fuerte mensaje a los gobernantes y a los jueces, a 20 años del asesinato de su marido, Miguel Lecuna, conocido como “El Vasco”.

“Suficiente que me tengo que bancar que los asesinos del Vasco estén sueltos por buena conducta. Es un horror lo que está pasando, una vergüenza nacional”, subrayó la actriz y conductora en diálogo con Pasa Montagna (Radio Rivadavia), citada por Noticias Argentinas.

Cabe destacar que los asesinos de su marido ya recuperaron la libertad. En 2016 solo quedaba en prisión Oscar Barros, el autor material del asesinato, que ese año salió por buena conducta, cuando todavía faltaban siete años para que se cumpliera la condena a 21 años que le habían impuesto.

“¿Cómo los gobernantes no han tomado el toro por las astas y han cambiado el código procesal penal? Los jueces dejan libres asesinos, violadores... ¿están esperando que les pase a ellos?”, se preguntó Barbarossa, que recientemente fue nombrada Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Legislatura porteña.

“No puedo creer la insensibilidad de los gobernantes y de algunos jueces. ¡Que no les importe nada! Estoy harta de los femicidios, que hacer una denuncia sea un proceso tan largo y tedioso”, continuó.

“Estoy cansada de los gobernantes insensibles que no se dan cuenta de que tienen que cambiar el código procesal penal y modificar las cárceles, porque si entran bestias, salen monstruos, porque son un nido de gente que vive con rencor porque son un asco”, remarcó.

Miguel “Vasco” Lecuna fue asesinado el 2 de noviembre de 2001, cuando iba en un taxi por la calle Mario Bravo, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue interceptado por una camioneta. Dos hombres se bajaron del vehículo e intentaron robarle. En pleno forcejeo, le dieron varias cuchilladas y finalmente murió en el Hospital Rivadavia. Barbarossa estaba al aire en su programa Venite con Georgina cuando recibió la noticia.

Para recordarlo, posteó en Instagram una foto en la que se puede ver a la familia completa: el Vasco, Georgina y los mellizos Tomás y Juan.

Georgina Barbarossa recordó a su marido en Instagram

“Hoy 20 años y mi amor sigue intacto. Todo el tiempo te recuerdo y te siento conmigo. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos y la familia que supimos formar. Gracias mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más”, aseguró.

“Fuimos muy felices y luchamos mucho por formar esta maravillosa familia. Muchas discusiones, mucha pasión, mucho amor. No sé cómo sería ahora, quizá un viejo cabrón, pero era mío, era nuestro, y lo amábamos. Y lo amamos. Cuánta falta me hace... Perdón, me puse triste. Los amo y estoy orgullosa de Uds. siempre. Gracias familia y amigos por estar siempre, siempre”, escribió.