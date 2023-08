escuchar

A finales del siglo pasado y principios de 2000, sus nombres encabezaban los elencos de algunas de las películas más vistas y de las páginas de las revistas del corazón por igual. Altas, rubias y dueñas de las sonrisas más fotografiadas, Gwyneth Paltrow y Cameron Diaz compartían muchísimas cualidades, pero lejos de competir por el podio de la estrella más importante, forjaron una amistad que se fue intensificando con el correr de los años. Este miércoles, la actriz de Loco por Mary cumplió años y su colega le dedicó un emotivo y amoroso mensaje en las redes sociales.

La protagonista de Shakespeare apasionado se prestó este miércoles al juego de responder preguntas de sus seguidores de Instagram y, entre respuesta y respuesta, sorprendió a los que venían siguiendo sus historias con una dedicatoria muy especial: “¿Puedo hacer una pausa para decirle feliz cumpleaños a una de las mejores personas que conozco, a uno de mis mejores, más cercanos y más queridos amigos?” , escribió la actriz junto al nombre de su colega. El mensaje fue acompañado por una fotografía en la que se las ve a las dos, juntas y sonrientes, al aire libre.

Horas más tarde, compartió la misma fotografía en su muro con un texto más escueto, pero igual de conciso: “ Feliz cumpleaños a vos, Cameron Díaz. Con vos hasta la muerte ”.

La amistad de Díaz y Paltrow se volvió más intensa una década atrás. Según reveló Díaz en una entrevista publicada por Harper’s Bazaar Reino Unido en 2012, “se volvieron muy cercanas” después de la muerte de su padre, Emilio Díaz, fallecido en 2008. “Ella se acercó después de la muerte de mi padre. Fue muy dulce. Nos unimos en eso”, explicó.

El padre de Paltrow, Bruce Paltrow , murió en 2002 y a la actriz le costó mucho reponerse de ese duro golpe. Su entonces marido, Chis Martin le dedicó en ese momento “Fix You”, el tema que se convertiría en uno de los mayores éxitos de su banda, Coldplay.

Pero más allá de que ese momento doloroso fue el que las unió, con el tiempo comenzaron a formar parte de los momentos más importantes de sus vidas. Actualmente, Paltrow está casada con el guionista Brad Falchuk y fue Diaz quien la asesoró y la acompañó con los preparativos de la boda, que se llevó a cabo en 2018.

También, comparten momentos cotidianos. En una entrevista concedida en 2016, Diaz reveló que fue ella quien le enseñó a su amiga a peinarse y maquillarse. “Honestamente, la miro y sé lo que hace, y sé lo bien que cuida de sí misma y de todos los que la rodean. Ella es muy amorosa, generosa con todos los que la rodean, pero... ¡No sabía cómo peinarse ni maquillarse! Me lo confesó y le respondí, asombrada:’ Nena, después de todos estos años, tenés que saber cómo hacer eso!’. “Así que le enseñé cómo hacerse un peinado rápido y ella me dijo: ‘¿Eso es todo? ¡Puedo hacer eso!’. Yo estaba como: ‘¡Por supuesto que podés! Es fácil, porque tenemos todos estos otros trabajos que tenemos que hacer y se los dejamos a otras personas, pero en realidad no es tan difícil hacerlo uno mismo’”.

Ambas comparten, además, varias pasiones, entre ellas, el yoga y la alimentación saludable. Mientras elogiaba el libro de Paltrow de 2016, It’s All Easy , Díaz escribió: “Lo más fácil del mundo es amar a esta mujer y su cocina. Ella es la personificación de alguien que se ocupa de los demás y los cuida... Cocina con el corazón y el alma. Y está garantizado que cada comida, plato, refrigerio, incluso el susurro de una receta que ella crea, alimentará el tuyo. Es su esencia compartir e incluir. Por eso, tiene sentido que su nuevo libro de cocina te muestre que realmente puedes preparar esas comidas para las que siempre deseaste tener tiempo. Y no solo será todo fácil, te prometo que también será delicioso, saludable y nutritivo”, aseguró.

Esta no es la primera vez que Gwyneth le dedica a su amiga un tierno mensaje para su cumpleaños. En 2022, también en su cuenta de Instagram, escribió: “Feliz cumpleaños, Cameron Tu sabiduría, humor, lealtad, habilidades culinarias, carcajadas y cubitos de hielo en rosa me ayudan a superar mi vida. Te adoro con todo mi corazón”.

