El emotivo posteo de Marta González, a 25 años de la muerte de su hijo: “Ya queda poco para que estemos juntos”

No son días fáciles para Marta González. Este martes 17 de febrero se cumplieron 25 años de la muerte de su hijo Leandro Sosa, quien falleció en 2001 en un accidente automovilístico en México. Con motivo de su aniversario, la actriz recurrió a sus redes sociales para dejarle un emotivo mensaje y expresar el dolor irremediable que aún siente por su partida.

Con una foto en la que se los ve a los dos fundidos en un profundo abrazo, Marta González recordó a su hijo Leandro en su cuenta de Instagram. “Hola, hijo querido. Te saludo porque sé que vivís. Si creyera en la muerte no podría estar viva. Espero que te lleguen estas palabras”, comenzó su desgarrador homenaje musicalizado por la canción de los Pimpinela “Siempre vivirás dentro de mí”.

Enseguida, la actriz confesó cómo fue transitar todo este tiempo sin la presencia de su hijo. “25 años sin vos es mucho tiempo, por eso siento que sos vos quien me da fuerza: ‘Dale, mami; no llores’. Es muy difícil este momento”, continuó mientras imaginaba lo que su hijo le diría en cada momento triste o adversidades de la vida. “Te amo hasta donde estés, ida y vuelta. ¿Te acordás que se lo decía a vos y a tu hermana?”, agregó intentando volver por un instante a aquellos años felices.

Orgullosa de la persona que era Leandro, González le contó que su recuerdo sigue vivo en mucha gente. “Todos los que te conocieron me saludan, dejaste tanto amor. Te necesito por la fuerza de tu abrazo”, le confesó. Y enseguida hizo referencia a este momento de su vida en el que se encuentra enferma: “Te cuento lo que ya seguro sabes: tu hermana se ha convertido en mi madre, me cuida, me reta, me acompaña. Muchas veces pienso que es mucho para ella”, se lamentó. Sin embargo, la frase que más conmocionó a todos sus seguidores fue la que eligió para despedirse: “Ya queda poco para que estemos juntos, Lean de mi corazón. Te amo”, escribió la actriz.

Inmediatamente, su publicación se llenó de corazones y comentarios de colegas y amigos del medio, quienes no sólo saludaron a la actriz por esta fecha tan especial sino que le dieron fuerzas para no abandonar su lucha contra el cáncer. “Vos sabés que siempre y por siempre estaremos para abrazarte. No es algo que no sepas pero te queremos muchísimo”, escribió Graciela Borges junto a algunos emojis que expresaban tristeza, admiración y mucho amor. “Dios, cuanto amor. Te adoro, querida Marta”, comentó por su parte Carmen Barbieri.

Gustavo Bermúdez, Nazarena Vélez y Cecilia Roth fueron otras de las figuras que le mandaron todo su cariño en este difícil momento. La intérprete de la canción que Marta eligió para recordar a su hijo también le dedicó unas tiernas palabras: “El siempre estará junto a vos”, confirmó al igual que la letra de su tema, Lucía Galán. Mientras que Inés Estévez y Graciela Dufau destacaban su valentía y le enviaban un fuerte abrazo, otros seguidores aseguraban que todavía le quedaba mucho por vivir.

Leandro Sosa

Leandro Sosa, de 29 años, falleció el 17 de febrero de 2001 mientras circulaba con su vehículo por la Autopista del Sol, la carretera 95 de México. El auto en el que viajaba junto a su pareja, Gabriela Bruno, se estrelló contra un muro de concreto y volcó. Tras su muerte, su madre intentó quitarse la vida. “Tuve un intento de suicidio después de la muerte de mi hijo. Tomé pastillas y me salvó mi amiga que pasó a buscarme para ir a misa. Quiso entrar a mi casa y no pudo. Entonces pidió ayuda y tres sacerdotes vinieron vestidos de curas, de los cuales luego me hice amiga. Después venían a asistirme espiritualmente. Estuve delicada e internada. Estoy conmovida por ese recuerdo. La verdad no quería vivir más”, explicó González en varias oportunidades.

Su incansable lucha contra el cáncer

Marta González se encuentra desde hace muchos años luchando contra un cáncer de mama. “Yo le venía ganando al cáncer hasta que apareció un nuevo diagnóstico. Hasta entonces mis tres episodios de cáncer habían sido primarios. Este nuevo, el cuarto, de golpe, resultó ser secundario, de un grado mucho mayor, cruento e invasivo. A mí ya me habían sacado la mama izquierda. Ahora no sólo tuvieron que extirparme parte de la derecha sino también hacerme un injerto de piel, y para eso tuvieron que retirarme piel de la espalda. Hoy, lamentablemente, todo se complicó porque también padezco metástasis de piel. No porque el cáncer de mama haya mutado hacia uno de piel, o se me haya sumado otro cáncer; la metástasis de piel es la nueva forma en que se manifiesta el cáncer de mama en mi cuerpo. Algo muy raro, muy loco y muy doloroso”, reveló en una reciente entrevista con LA NACION.

La actriz se encuentra luchando contra el cáncer desde hace 25 años Mauro V. Rizzi

A pesar de su dura batalla, Marta nunca dejó de trabajar ni ayudar con su testimonio y experiencia. De hecho, en este último tiempo ha decidido mostrarse sin pelucas para que quienes estén pasando por la misma situación puedan sentirse identificados.

“Creo que una de las cosas por las que quiero seguir viviendo es para ayudar a la gente. Y para eso tengo que mostrarme sin máscaras. Este es un proceso que las mujeres, bueno, también algunos hombres (ya que el 2% padece esta enfermedad, el cáncer de mama) pueden atravesar. Y yo realmente quiero ayudar para que lo atraviesen de la mejor manera. Yo me atiendo en el Instituto Fleming, y cuando me encuentro con gente que padece por primera vez lo mismo que yo trato de brindarles mi testimonio. Por eso creo que al fin y al cabo aún no me morí. Supongo que Dios me debe querer un poquito más aquí, en la tierra, para contener y ayudar con mi testimonio. Como sé que para muchos soy un ejemplo de resiliencia, quiero seguir trabajando y no entregarme. No niego la enfermedad, pero no soy básicamente una enferma, soy un ser humano con una enfermedad. El cáncer no me define, soy un montón de otras cosas. Eso es lo que intento que la gente entienda y, si están pasando por lo mismo que yo, que lo vivan de esa manera”, advirtió.