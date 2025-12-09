Por primera vez, Marta González reveló cómo se enteró de la repentina muerte de su hijo

Un momento de pura emoción se vivió este lunes 8 de diciembre cuando Marta González recibió el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria en una nueva entrega de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). A raíz de la lucha contra el cáncer que lleva adelante hace 25 años, la célebre actriz visitó este martes A la tarde (América TV) y sorprendió con una impactante revelación sobre la trágica muerte de su hijo, quien falleció en 2001 al protagonizar un fuerte accidente de tránsito.

Marta González conmovió a todos al recordar a su hijo (Foto: Captura TV)

Mientras Marta se refería a la importancia de los vínculos de sus seres queridos para atravesar su enfermedad, Daniel Fava quiso saber sobre el hecho que marcó un antes y un después en su vida. “Uno ve venir las cosas, pero esta no... Su hijo estaba en el punto máximo de su carrera, estaba con su esposa manejando un auto y la fatalidad de la vida se lo quitó, ¿cómo se hace ante lo inesperado?“, le preguntó el periodista sobre el joven de 29 años que vivía en México.

Leandro Sosa brillaba en la TV Azteca cuando murió en un accidente de tránsito en el DF

“Él falleció en febrero y yo fui en noviembre anterior a pasar mi cumpleaños con él porque vivía en México... Hay un montón de cosas a la que uno se aferra, por ejemplo, cuando Leandro (su hijo) vino a pasar las fiestas, me dijo una cosa que todo padre o madre quiere escuchar: ‘mamá, yo soy un hombre feliz’”, recordó.

Y continuó: “Cuando me dijo eso, dije ‘ya está’ porque hay que decir eso. Después la tragedia y mi hija que me dijo ‘¿Qué? Tenés un solo hijo mamá?’... Siempre uno se aferra al amor“.

Marta y Leandro, en un viaje al sur: su madre le dedica en cada cumpleaños un cálido saludo

Tras la pérdida de su hijo, Marta intentó quitarse la vida. “Tuve un intento de suicidio después de la muerte de mi hijo. Tomé pastillas y me salvó mi amiga que pasó a buscarme para ir a misa. Quiso entrar a mi casa y no pudo. Entonces pidió ayuda y tres sacerdotes vinieron vestidos de curas, de los cuales luego me hice amiga. Después venían a asistirme espiritualmente. Estuve delicada e internada. Estoy conmovida por ese recuerdo. La verdad no quería vivir más”, explicó en varias oportunidades.

Marta González contó cómo transita su enfermedad

En otro momento de su visita al ciclo que conduce Karina Mazzocco, la actriz ahondó en detalles sobre el cáncer metastásico que padece. “Ahora dejé de darme la quimio por vena porque ya no tengo venas casi, bah tengo, pero finitas y muy usadas”, dijo.

En esa línea, explicó que su oncóloga le dijo que tenía que continuar el tratamiento, pero con intervalos de descansos. “Yo lo hablo porque hay mucha gente que padece lo mismo”, subrayó. Acto seguido, la conductora destacó el momento en el que su invitada se quitó la peluca en vivo durante un programa de Intrusos (América TV). “Me encanta tu autenticidad”, le dijo.

Marta Gonzalez reveló cómo transita su enfermedad

“Es más fácil. Si tengo que hacer un personaje en la vida, me tengo que matar, por eso lo hago. Yo lo que siento, lo digo y vivo como siento”, indicó la intérprete. Sin embargo, comentó que muchas personas la critican por no usar peluca. “Porque es lo que le genera a otro, porque el otro es el que no quiere ver ese espejo, no es lo que te pasa a vos. No quieren verlo, es duro para el otro y tampoco quiere pensar que le puede pasar”, acotó Carmela Bárbaro.

Por último, le preguntaron si le gustaría estar en pareja o si mantiene contacto con algún hombre, cerró: “A mí la líbido se me fue con la muerte de su hijo”.