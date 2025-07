El emotivo recuerdo de Cameron Boyce, a seis años de su repentina muerte, de sus compañeros en la saga Los descendientes

El 6 de julio de 2019, los fanáticos de Los descendientes, la saga de películas de Disney Channel, se encontraron con la triste noticia de que Cameron Boyce, uno de sus protagonistas, había muerto a los 20 años por un ataque de epilepsia. Hoy, seis años después, tanto sus fans como sus compañeros de elenco siguen recordándolo y homenajeándolo.

Sofia Carson, Booboo Stewart y Sarah Jeffery , que protagonizaron junto a Boyce la serie de largometrajes en el canal infanto-juvenil, recordaron al actor en el sexto aniversario de su muerte .

Con una foto retro en blanco y negro de ella junto a Boyce, Stewart y Dove Cameron, Carson, de 32 años, le brindó un homenaje a su colega y amigo. “ Nuestro ángel. Para siempre ”, escribió como epígrafe de la foto. Stewart, de 31 años, republicó este posteo en sus propias historias.

Jeffery, de 29 años, volvió a recordar en su propia cuenta un posteo de ella y Cameron que había realizado en 2014. “En un ferry de BC rumbo a Victoria para rodar más imágenes de Descendientes”, escribió. “ La vida es buena. Te extraño mucho Cam ”.

El actor era una de las estrellas más queridas de Disney Channel. Formó parte de Jessie, un programa del canal infantil en el que una joven, interpretada por Debby Ryan, trabajaba como niñera de una familia neoyorkina. En la comedia, Boyce era Luke, uno de los niños más divertidos que estaban al cuidado de Jessie. También fue parte del elenco de películas como Mirrors, Eagle Eye, Son como niños y Descendientes, donde interpretó a Carlos, el hijo de Cruella De Vil .

La estrella tuvo un triste y repentino final cuando, el 6 de julio de 2019, sufrió una convulsión mientras dormía, producto de una epilepsia que padecía y de la cual se estaba tratando. Según publicó Variety en ese momento, el informe del forense del departamento médico de Los Ángeles calificó el fallecimiento del actor como “una muerte súbita inesperada”.

“La noche anterior nos habíamos juntado para cenar en familia y, en la mañana, recibí un llamado de su compañero de habitación contándome lo que había pasado”, dijo Victor, el padre del actor, durante una entrevista que brindó algunas semanas después de su muerte. “Fue como si de repente me metiera adentro de una nube, todo a mi alrededor se volvió blanco”, rememoró. Todavía no puedo creerlo, no hay forma de que esto sea real, es una pesadilla. No se suponía que yo sobreviva a mi hijo”, añadió.

Por su parte, la madre contó que la familia se puso a buscar la forma de celebrar la vida de Cameron. “Queremos honrarlo de alguna manera, esa va a ser la mejor forma de sobrellevar todo”, dijo en la misma entrevista televisiva. De todos modos, a pesar de mostrarse optimista, admitió que todos los días sufre el duelo de haber perdido a su hijo: “Es muy, muy difícil. No es algo de lo que te recuperes, sino algo con lo que aprendés a vivir”.

Después de pensarlo un tiempo, en su honor, la familia creo la Fundación Cameron Boyce, mediante la cual trabajan con otros organismos que ayudan a personas con epilepsia para que puedan vivir plenamente y sin peligro de muerte súbita. Además, buscan educar a la población sobre la enfermedad que se llevó a su hijo. “Creo que él estaría muy orgulloso de todo”, aseguraron.

La fundación ha creado conciencia sobre el trastorno convulsivo y, además, una causa que fue importante para Cameron: acabar con la violencia armada. El día del cumpleaños número 21 del actor, sus fanáticos donaron 45.000 dólares en tan solo cuatro días para ayudar a la causa y al legado de la estrella.