Cuándo juegan Inter Miami y Lionel Messi vs. Toronto, por la MLS 2025

Este sábado, desde las 17.30 (horario argentino), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, visita a Toronto en el marco de la fecha 31 de la Major League Soccer (MLS) 2025. El encuentro se disputa en el BMO Field de Canadá y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Este con 55 puntos, a cinco del líder Philadelphia, producto de 16 victorias, siete empates y seis derrotas. En la última jornada goleó a New York City por 4 a 0 con un doblete de Messi y sendas anotaciones de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez. El conjunto canadiense, por su parte, está 12° en el mismo grupo con 12 unidades (cinco triunfos, 12 igualdades y 13 caídas). Empató los últimos seis partidos, cinco de ellos 1 a 1, incluido el último ante Columbus Crew por los tantos de Richie Laryea -T- y Wessam Abou Ali -CC-.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 6 de abril de este año, en un partido correspondiente a la primera vuelta de la MLS en curso. En aquella oportunidad, en Florida, empataron 1 a 1 por los goles de Messi -IM- y Federico Bernardeschi -T-. El antecedente más reciente en Canadá, en tanto, es del 5 de octubre del año pasado, con victoria de Inter Miami por la mínima diferencia gracias a una anotación agónica del ecuatoriano Leonardo Campana.

Inter Miami vs. Inter Miami: cómo ver online

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.91 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Toronto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.23.