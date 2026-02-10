Revelan las causas de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi Pobre Angelito

A casi dos semanas de su muerte, se conoció el certificado de defunción de Catherine O’Hara, la actriz ganadora del Emmy y quien protagonizó éxitos como Schitt’s Creek y Mi pobre angelito. Según el documento, falleció el 30 de enero por un coágulo sanguíneo en sus pulmones tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, y ser trasladada de emergencia al hospital.

El certificado asegura que la estrella canadiense de 71 años murió de embolia pulmonar y menciona un cáncer rectal como factor secundario. Al momento de su deceso, trascendió que O’Hara padecía una “breve enfermedad” de la que no se tenían detalles y que cuando fue llevada al hospital se encontraba en “estado crítico”.

La actriz nació en Toronto, Canadá, en 1954, y comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto con Eugene Levy, con quien colaboró en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie Schitt’s Creek. Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado del actor, en Double Negative (1980).

Tiempo después, tras una seguidilla de trabajos en la televisión, interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder, en la película Beetlejuice, de Tim Burton. Este papel la llevó a posicionarse como una actriz destacada también en la pantalla grande.

Dos años más tarde representó a Kate McCallister, en el clásico Mi pobre angelito (1990). Allí fue madre de Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin, en una divertida comedia que la afianzó como una actriz de renombre. Luego retomó el papel para realizar la secuela: Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).

Entre otros trabajos, actuó en series de roles en televisión, como El show de Larry David, Modern Family y la distópica The Last of Us, además de que le dio voz a Sally, protagonista de la animada El extraño mundo de Jack. Sin embargo, el punto más alto de su carrera lo alcanzó al protagonizar Schitt’s Creek, mediante la cual consiguió un Emmy a la mejor actriz en 2020.

“Siempre estaré agradecida a Eugene y Daniel Levy por la oportunidad de interpretar a una mujer de cierta edad, mi edad, que puede ser ella misma plenamente”, afirmó durante su discurso. También conquistó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood SAG.

La muerte de O’Hara conmocionó a Hollywood y al mundo del cine, y varios actores expresaron públicamente su tristeza. Uno de ellos fue Pedro Pascal, con quien compartió elenco en The Last Of Us. “Oh, genialidad estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo te mantendrá siempre. Siempre. Única e inigualable #CatherineOHara", señaló.

“¡Kevin!”: la icónica escena que enamoró a toda una generación

En 2021, en el marco del aniversario 30 del estreno de Mi pobre angelito 2, O’Hara les regaló a los fanáticos un guiño a aquél éxito que los maravilló de chicos: recreó la mítica escena en la que descubre que, nuevamente, Kevin no se subió al avión con ellos.