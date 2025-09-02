Murió Graham Greene, actor nominado al Oscar por Danza con lobos

El actor Graham Greene murió este lunes a los 73 años, según informó su agente de prensa. El artista canadiense, que ganó una importante notoriedad por su coprotagónico en el film Danza con lobos, permanecía internado en un sanatorio de Toronto y falleció producto de una prolongada enfermedad.

Graham Greene Bryan R. Smith / AFP

A través de un comunicado de prensa, se informó lo siguiente: “Fue un hombre de gran moral, ética y carácter, al que se extrañará por siempre. Finalmente sos libre. Susan Smith se reunirá con vos en las puertas del Cielo”. La mencionada mujer, fue una importante agente de talentos que murió en 2013, y quien representó a Greene durante muchos años, forjándose entre ambos una importante amistad. Despidieron al actor su esposa, Hilary Blackmore, su hija Lilly Lazare-Greene, y su nieto Tarlo.

Danza con lobos

El intérprete nació el 22 de junio de 1952, en territorio canadiense, más precisamente en la reserva indígena Six Nations. Durante su juventud no tardó en descubrir que la actuación era su vocación, aunque llegar a ese camino le significó dedicarse antes a otros empleos muy alejados del rubro.

“Comencé siendo carpintero, soldador, dibujaba planos, colocaba alfombras, fui plomo de bandas y técnico de audio” reconoció el intérprete en una nota, y agregó: “Hasta que me crucé con la actuación y dije: “Esta gente me tiene a resguardo, me dan agua y comida, me llevan a donde tenga que ir para que diga lo que se supone que tengo que decir, y después me regresan a mi casa. Wow, es una vida de mascota relajada”.

Danza con Lobos THA/Shutterstock

Con poco más de veinte años, él comienza a colaborar en distintas obras teatrales. En 1979 debutó en la televisión de su país, en una serie llamada The Great Detective, y en 1983 hizo su primera aparición en el cine, a través del largometraje Running Brave.

Durante la década de los ochenta, su carrera no avanzaba demasiado, y los productores no parecían confiar en su talento. Hasta que Greene acompañó al propio Kevin Costner, en la película Danza con lobos. En ese título, Graham compuso a Kicking Bird, uno de los personajes más importantes de la trama. Por esa interpretación, Greene fue nominado a Mejor actor secundario en los premios Oscar, y si bien no logró alzarse con la estatuilla, los innumerables elogios que recibió por ese film le significaron el comienzo de una próspera trayectoria en Hollywood.

Graham Greene en Thunderheart, junto a Val Kilmer United Archives GmbH

Para Greene, haber formado parte de Danza con lobos fue un verdadero hito en su vida. Y cuando en el 2017, en el marco de una nota con Reader´s Digest Canada, le preguntaron cuál era su recuerdo más querido de ese film, el actor se refirió a su caballo. “Durante el último día de rodaje, un chico se me acercó y me contó que el caballo había sido de él, y que resultó que su padre lo había tenido que vender. Después de filmar, me acerqué al productor y le dije: “Asegúrate de que este chico recupere su caballo. Descuéntalo de mi sueldo si es necesario”.

Graham Greene en Defiance SyFy TV

Entre los muchísimos trabajos del actor en el cine, se destacan especialmente otros dos. Por un lado en Milagros inesperados, y por el otro en Maverick, el western protagonizado por Mel Gibson, en el que Greene le da vida a Joseph, un astuto indígena siempre atento a las trampas y los negocios no muy legales. En televisión, Greene trabajó en decenas de series, de Northern Exposure a The Last of Us, pasando por Riverdale, Murder She Wrote, Wolf Lake y Reservation Dogs. Su último trabajo data del 2024, en Tulsa King, la ficción protagonizada por Sylvester Stallone.