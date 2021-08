El enojo de Fabián Mazzei con Alberto Fernández: “Te da bronca lo que pasa”

El escándalo por las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, realizado el 14 de julio de 2020 en plena cuarentena estricta, sigue dando repercusiones. En esta oportunidad fue Fabián Mazzei quien se mostró indignado con Alberto Fernández.

“A mí me agarró la pandemia cuando mi mamá estaba mal, no la podía internar porque si la internaba la tenía que dejar sola, en pleno marzo que ella ya empezó a empeorar”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre). “Los médicos me dijeron que si la internaba no la iba a ver más y entonces me quedé en casa con mamá, le puse una señora que la atienda porque yo no podía ir porque me había operado de la boca”, agregó.

“A mamá la tuvimos que despedir tres personas nada más. Fueron muchos golpes duros que esta pandemia nos enseñó y que nos tuvimos que adaptar a vivir. Nosotros cumplimos las reglas del juego que se le planteó a la sociedad”, explicó sobre lo que le tocó vivir el año pasado.

En ese sentido, justificó todas las críticas que se hicieron en los últimos días contra el presidente. “Entiendo a la gente que se enoja cuando escucha algo y no se cumplen algunas leyes o códigos. Cuando, ponele, fallece un político y hay 70 personas en el velatorio”, ejemplificó. “Por eso está tan enojada la sociedad y con tanta bronca. Estamos grandes para que nos caguen a pedos porque hacemos caso a las cosas que dicen”.

“Es lógico que la gente se enoje. Lo peor es que, más allá de que una persona muera sola, que ya es terrible de por sí, no poder juntarte y acompañarla es duro”, dijo con conocimiento de causa.

Para finalizar, volvió a disparar contra las medidas tomadas por los dirigentes del país. “El tema es cómo el Gobierno ayuda a la gente que no puede hacer nada. Argentina es un país que no puede cerrar ni tres días. Te da bronca lo que pasa. No es necesario irme con el Presidente, más allá que tenga que pedir disculpas”.

Meses atrás, Mazzei hablaba con LA NACION y contaba cómo transitaba la pérdida de su mamá. “Me agarran momentos de llanto y angustia. Araceli sabe por lo que estoy pasando porque hace poco más de un año también perdió a su mamá y me entiende. No tengo que explicar nada ni esconderme por los rincones para llorar. Al contrario, tengo libertad y tranquilidad porque me acompaña y lloramos juntos, porque Ara la quería mucho también”, revelaba con tristeza.

“Mi abuelo tenía almacén en Caseros y todos conocían a mi mamá y la querían. Por eso el dolor más grande es que no la pudieron despedir como se merecía. En el cementerio estábamos dos primos míos, que sacaron un permiso especial, Araceli y yo. Nadie más. Eso me angustió más todavía, pero entiendo que nos toca vivir esta época complicada”, agregaba.

