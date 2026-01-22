Araceli González celebró su amor con Fabián Mazzei y compartió una profunda reflexión: “Las mentiras arruinan vidas”

En el marco de un desafío en las redes sociales que invita a compartir imágenes del pasado, concretamente de 2016, Araceli González se refirió al vínculo que mantiene con su pareja, Fabián Mazzei, y recordó momentos de una década atrás a través de una serie de fotos con las que reflexionó sobre su relación.

Junto a diversas postales retro de la pareja, la actriz se refirió a la importancia de mantener vínculos sanos. “Las mentiras arruinan vidas, destruyen almas, dañan vivencias y entregas. Las mentiras en cualquier orden y vínculo de la vida no dan paz. Quitan años de risas, abrazos y verdad”, escribió primero.

Fabián Mazzei y Araceli González se dieron el "sí, quiero" hace más de diez años Instagram: araceligonzalez67

En el mismo mensaje, la exmodelo y empresaria profundizó en relación a los vínculos afectivos y sus complejidades. “Amar no siempre es un manifiesto real y genuino, muchas veces es posesión y daño”, matizó, para luego dedicar emotivas palabras a su compañero, con quien comparte su vida desde hace años. “¡Tú eres el amor de mi vida, Mazzei! ¡Curo, calmo y sano!”, destacó.

Finalmente, González se mostró agradecida por el afecto que recibe. “Gracias por lo que entregás y lo que falta vivir. Acá estamos en el 2016 compartiendo encuentros, trabajo y risas. Bendecida por sonreír con vos. ¡Créeme! Vos, alma vieja, la pura. Te veo”, concluyó.

La publicación se dio en el marco de un desafío viral que invita a rescatar fotos de una década atrás, pero, en el caso de Araceli, se transformó en un sinceramiento que fue interpretado por muchos como una respuesta a distintos episodios que la actriz protagonizó recientemente.

La actriz suele compartir en las redes sociales emotivas reflexiones acerca de su relación con el actor Instagram: araceligonzalez67

En una reciente aparición en el programa La Noche de Mirtha, González recordó su relación pasada con Adrián Suar, padre de su hijo, y sus palabras tuvieron una amplia repercusión mediática. “Yo a veces quedo muy expuesta en situaciones que no tienen nada que ver conmigo y de verdad no tienen que ver conmigo. Yo solté, trabajé mucho para soltar, es un hombre que amé con toda mi alma. Y tuve que soltar”, dijo sobre su ruptura años atrás con el actor y productor.

A raíz de ese episodio televisivo, Mazzei opinó sobre lo ocurrido en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, y explicó su postura frente a los comentarios que circularon en torno a su pareja. “Siempre pasa lo que pasa y es la historia en la vida de Araceli, que vienen temas viejos como las personas y se desencadenó algo y, bueno, obviamente yo salí, veo algo, pienso algo y lo digo y no me interesa tener personas en contra por lo que digo”, afirmó el actor.

El actor también señaló que hubo versiones que le resultaron molestas. “Me molestó que dijeran cosas de ella que no eran verdades, ella es muy fresca”, manifestó. Sobre la personalidad de la actriz, Mazzei matizó: “Si tiene ganas de llorar va a llorar, si tiene ganas de reírse se va a reír, pero hipócrita no es”, expresó.

Una reflexión sobre el paso del tiempo

Días atrás, la actriz había abierto asimismo su caja de recuerdos al compartir con sus seguidores una serie de fotos inéditas de distintas etapas de su vida acompañadas de un emotivo mensaje. Lejos de producciones cuidadas o poses armadas, eligió mostrar escenas simples, momentos cotidianos y recuerdos que marcaron su recorrido personal.

En las imágenes aparecen postales familiares, instantes de su juventud y situaciones que reflejan a una joven actriz en plena construcción, mucho antes de consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la televisión. Junto a las imágenes, González escribió un texto breve pero contundente: “Cuando me aparecen estas fotos en mi teléfono, realmente puedo ver todo el camino recorrido hasta ahora. Me hace muy feliz, por todo lo que transité, por todo lo que entregué, todo lo que di, recibí y no recibí”, resaltó.

“Acá hay fotos limpiando los platos en mi primer departamento, mi hija de dos meses cerca de su abuelo, mi hija en sus viajes más hermosos con su abuela Rosita, mi llegada de una publicidad, mi Tota esperándome despierta, en Barcelona y mucho más. Somos el resultado de un gran camino, que algunos deciden transitarlo trabajando con intensidad su interior. A otros le gana la codicia y el desapego”, finalizaba el texto.