El enojo de Kate Hudson con los que tildan a su mamá, Goldie Hawn, de ser una actriz “difícil”

¡Amamos esta dupla! Goldie Hawn y Kate Hudson no solo son dos de las actrices más queridas y populares de Hollywood sino que son madre e hija y forman una familia maravillosa. Tanto en las redes sociales como en los eventos públicos podemos observar la buena química que hay entre ellas, incluso la buena relación que Hudson tiene con el marido de Hawn, Kurt Russell, a quien considera su padre.

Pura complicidad entre madre e hija durante la presentación de un film Archivo - Archivo

En las últimas horas, la protagonista de Tres son multitud pasó por el podcast de SiriusXM y salió a defender a su madre públicamente de quienes la acusan de ser una actriz “difícil” y “complicada” en Hollywood. “Realmente tuvo que luchar mucho para que se hicieran muchas de estas películas y mucha gente la consideraba difícil y complicada porque tenía un punto de vista”, dijo en el episodio del martes de “Hablemos fuera de cámara con Kelly Ripa”.

Tras remarcar el fuerte carácter de su madre, Hudson contó cómo en más de una oportunidad Goldie se rebeló ante los requerimientos de la industria. “Decidió mandar a la m… a toda esa gente que le decía que se quedara en su carril y básicamente comenzó a producir sus propias películas, algo que no estaba sucediendo en ese momento”, relató dando cuenta de que su madre fue una pionera a la hora de plantarse.

Mientras la conductora y la invitada reflexionaban sobre lo gracioso que es que las mujeres sean calificadas de “difíciles” o “complicadas” sólo por tener opiniones, la actriz de Glass Onion contó que hace poco se encontró con alguien que había tenido problemas al trabajar con su madre y que, con el tiempo, reconoció haber juzgado a la estrella de El club de las divorciadas. “En ese momento el decía como que ella era desafiante pero tiempo después cuando le pregunté si mi madre tenía razón en sus argumentos me confesó: ‘Oh sí, quiero decir que definitivamente tenía razón. Todo el guion necesitaba una reescritura completa’”, dijo el actor de quien no quiso dar el nombre.

“Ella realmente solo estaba tratando de decir: ‘hola chicos, probablemente deberíamos revisar el guion’, pero eso se consideraba ser complicado en Hollywood, especialmente en los años 70 y 80”, agregó Hudson dando cuenta de la existencia de una industria machista por aquellos años. Y en ese sentido, la protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días expresó su eterna admiración por su madre: “Vi su fuerza, vi su convicción. Ella es tan determinada, es realmente increíble”, señaló.

Goldie Hawn y Kate Hudson: madre e hija comparten el mundo de espectáculo

No sólo Hudson reveló su orgullo por el tipo de mujer y actriz en el que Goldie se convirtió sino también por su trabajo y compromiso social, ya que desde hace 20 años lidera MindUp, una fundación que ayuda a los chicos a manejar el estrés. “Ella estaba a la vanguardia de esto y nunca se dio por vencida. Veinte años ahora y finalmente está recibiendo elogios por lo que ha estado creando”, agregó quién a su vez confesó lo bendecida que es por ser hija de una mujer así.

“Ni siquiera sé que debo haber hecho en una vida pasada para nacer de una mujer así”, remató orgullosa. Sin embargo, dicen que “De tal palo... tal astilla” y Hudson no se queda atrás. La actriz siempre se caracterizó por ser una estrella con los pies en la tierra. “No hay falsedad. No es como una fachada de Hollywood. Es simplemente una chica normal y agradable”, lanzó la conductora del podcast elogiando a su invitada.

Una familia ensamblada

Kate, de 43 años, y su hermano Oliver, de 46, son hijos de Goldie Hawn y el músico Bill Hudson, con quién la actriz estuvo casada entre 1976 y 1982. Sin embargo, en más de una oportunidad Hudson ha revelado que su padre biológico los abandonó, por lo que el actual esposo de su madre, Kurt Russell, siempre ha sido su verdadero padre. Si bien estas declaraciones emocionaron hasta las lágrimas al actor, significaron un gran malestar para el músico que en 2015 se negó a reconocerlos.

Kurt Russell y Kate Hudson, súper cómplices en la alfombra roja Grosby Group

Ya sea en alfombras rojas, eventos públicos o a través de las redes sociales, la actriz siempre ha demostrado su profundo cariño por el intérprete de Santa Claus. De hecho, para el Día del Padre suele sorprender con tiernos posteos confirmando la hermosa relación que mantienen. “Divertido, aventurero, apasionado, decidido, honesto, devoto, un padre increíble, ¡y la mejor cabellera de todo Los Ángeles! ¡Qué afortunados somos! ¡Te amo, Pá! Feliz Día del Padre”, escribió Hudson el año pasado junto a una imagen retro en la que se la ve abrazada a Kurt en la cama.

La respuesta no se hizo esperar y llegó a través de su madre, ya que el intérprete no tiene redes sociales. “Querida, esta foto dice muchísimo. Le mostré esto a tu papi. Este es su mensaje: ‘Pajarito, mamá me mostró esta foto, este regalo del Día del Padre es perfecto. Nunca la había visto y me mató. Hay mucha agua debajo del puente... Es difícil ver la foto por el agua que de alguna manera se metió en mis ojos. Gracias por hacerme el padre más afortunado del mundo. Te amo”, le declaró Russell, muy emocionado.

A esta hermosa familia de artistas se suma Wyatt, de 36 años, el hijo que Goldie y Kurt tuvieron juntos.

