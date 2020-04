El entusiasmo de Robert Downey Jr. cuando descubre que Britney Spears es su fan

Dolittle | Tráiler subtitulado - Fuente: Youtube 02:23

14 de abril de 2020

Las redes sociales forman curiosos vínculos. Personas que no se conocen entablan diálogos a distancia, o incluso se forman grupos de fans que debaten alrededor de algún objeto amado. Y en los últimos días, dos de las mayores celebridades de Hollywood cruzaron sus caminos a través de Instagram, ellos son la artista e ícono pop Britney Spears , y el actor Robert Downey Jr.

Recientemente la cantante publicó en su Instagram una foto de Doctor Dolittle , la última película de Downey Jr, y escribió un sinfín de elogios: "¡Esa es una película obligatoria! Robert Downey Jr. es tan genuino en su papel que una no puede evitar engancharse. Los animales son muy divertidos, y la película tiene un tono muy especial que hoy en día es difícil de encontrar. Así que si la ven y se enamoran de su ropa, no se obsesionen como me pasó a mí. Simplemente recuerden que se trata de un hombre que puede hablar con los animales, y que es brillante". Por último, y luego de sus afectuosas palabras con el film, Britney confesó: "¡Ya perdí la cuenta de todas las películas que llevo vistas en esta cuarentena!".

El mensaje llegó a oídos del actor, y fiel a su estilo la estrella publicó un texto muy sencillo en agradecimiento a la cantante. En su cuenta de Instagram, Downey Jr. escribió: " Actividades para esta cuarentena: "1_ Escuchar a Britney. 2_ ¡Escuchar a Britney!".

Como sucede con muchos de los mensajes que el actor deja en su cuenta de Instagram, los mensajes de sus fans pidiéndole que vuelva a Marvel no tardaron en llegar. Mientras tanto, habrá que esperar hasta al 5 de noviembre, fecha en la que se reprogramó el estreno de Black Widow en la Argentina , para descubrir si mediante un flash back Iron Man volverá a la pantalla de un film de Marvel.