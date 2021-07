El estado de salud de Julián Weich y el emotivo gesto de un fan que viajó para conocerlo

Julián Weich continúa ingresado en terapia intensiva por una insuficiencia respiratoria producto del Covid-19. En las últimas horas, su médico personal, el especialista en electrofisiología y jefe de arritmias del Hospital Rivadavia, Mario Fitz Maurice, confirmó que el conductor televisivo se encuentra estabilizado y sin nuevas complicaciones.

“Sigue estable. Ayer estuvimos hablando un rato a la noche y hoy a la mañana seguía con los mismos parámetros, lo cual es realmente bueno, porque la estabilidad es un marcador de buen pronóstico. El que no esté empeorando es una buena noticia y el que esté estable es mejor noticia aún ”, manifestó el profesional en el día de hoy en diálogo con Maby Wells por radio La Uno.

El médico explicó que, de momento, Weich seguirá bajo control en terapia intensiva a la espera de que los kinesiólogos “puedan bajar los suministros de oxígeno” sin que eso afecte su estado. “Si eso está bien, iremos hablando a ver cuáles son las decisiones a tomar”, indicó abriendo la posibilidad de su traslado a una habitación común.

Si bien los parámetros de las pruebas de laboratorio siguen indicando mejorías en su cuadro y el estado de ánimo del conductor también evoluciona de forma satisfactoria a medida que transcurren los días, Fitz Maurice apeló a la “cautela” y a la “prudencia” antes de aventurar un pronóstico determinante sobre su estado actual.

“ La estabilidad es una buena noticia, pero tenemos que ser prudentes, porque al día de hoy está en terapia intensiva . Finalizando la tarde voy a ir nuevamente para evaluar parámetros clínicos y parámetros de estudios complementarios y ahí vamos a tomar decisiones”, confirmó.

Además, el médico contó que Weich pudo descansar mejor en las últimas horas. “Durmió muy bien toda la noche, que era una de las cosas que lo estaban molestando últimamente, el insomnio. Es difícil descansar en una terapia intensiva, sabiendo que estás enfermo y respirando con dificultad. La cabeza juega a veces ese mal paso. Ayer pudo dormir, estamos dándole algo para que pueda dormir. Descansó realmente muy bien y entonces hoy esto nos permite de alguna forma evaluar todos los parámetros para ver cómo seguimos”, aclaró.

El conductor está cursando el coronavirus desde hace más de 10 días. Debió ser ingresado en un centro médico hace una semana y, tras presentar dificultades para respirar, fue trasladado a una sala de terapia intensiva para estar debidamente monitoreado.

Ante el comentario de sus compañeros de la radio en relación a que Weich se encontraría mejor anímicamente por los mensajes que ha enviado a sus seres cercanos, el doctor volvió a ser cauto: “ Los pacientes en terapia intensiva pueden estar con cuidados críticos y hablar, pero es verdad que tenemos 48 horas de estabilidad y eso es innegable. El tema es que el apuro, en estos casos, es un enemigo . Después de 30 años de médico, lo aprendés”, advirtió.

Fitz Maurice también compartió parte del contenido de las conversaciones que mantuvo en el día de ayer con su paciente. “ Hablamos sobre un fan de él que se llama Adrián Barrionuevo y que me escribió por Twitter para contarme que había viajado para conocerlo especialmente . Le conté a Julián y se acordaba bien de él. El chico me mandó una foto y tengo millones de mensajes que no le puedo transmitir y que la gente se los podrá transmitir personalmente o llamando telefónicamente a la radio, pero no me quiero adelantar, quiero pensar en que Julián está estable y en que tenemos que pensar en el día a día”, agregó. Y volvió a hacer hincapié en la necesidad de ir valorando su estado paso a paso. “Ojalá todos le podamos demostrar todo el cariño una vez que salga, pero hoy tenemos que pensar en que está internado y estable, pero internado”.

El conductor de radio y televisión dio positivo al hisopado el jueves 8 de julio y se mantuvo aislado en su domicilio, desde donde seguía conduciendo su programa radial. Después de unos días los mismos oyentes lo empezaron a notar cansado al hablar. Fitz Maurice le prescribió a Weich -quien continuaba con fiebre el séptimo día desde la aparición de los síntomas- una tomografía computada. El estudio mostró un infiltrado “típico de Covid, bilateral y periférico en los dos pulmones”, motivo por el cual decidieron internarlo.

